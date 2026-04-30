صراع القمة بالدوري الإنجليزي.. أرسنال في اختبار فولهام وسيتي يتحدى إيفرتون

لندن(د ب أ)

يواجه أرسنال ومانشستر سيتي عقبتان جديدتان في سعيهما للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الحالي.

ويلتقي أرسنال مع ضيفه فولهام، بعد غد السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ35 للمسابقة العريقة، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفاً على إيفرتون، يوم الاثنين المقبل.

ويتربع أرسنال على قمة ترتيب المسابقة برصيد 73 نقطة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة مع ضيفه كريستال بالاس، ستقام في 13 مايو القادم.

ويخوض أرسنال مواجهته اللندنية مع جاره فولهام، صاحب المركز العاشر برصيد 48 نقطة، وفي ذهنه لقائه الحاسم والمرتقب مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق أرسنال، الذي يتطلع لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2002 / 2003، فوزاً ثميناً وصعباً 1 / صفر على ضيفه نيوكاسل في المرحلة الماضية، ليعود إلى طريق الفوز، الذي افتقده في مباراتيه السابقتين اللتين خسرهما فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أمام بورنموث ومانشستر سيتي.

ويأمل أرسنال في حصد النقاط الثلاث أمام فولهام من أجل توسيع الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي إلى 6 نقاط - ولو بصورة مؤقتة - ليزيد من حدة الضغوط الملقاة على عاتق لاعبي الفريق السماوي أمام إيفرتون، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 47 نقطة.

وبات يتعين على أرسنال المضي قدماً في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، حتى يتجنب الخروج خالي الوفاض من الموسم الحالي، عقب خسارته نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، الشهر الماضي، وكذلك هزيمته المفاجئة أمام ساوثهامبتون في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

أما فولهام، فيطمح للبناء على انتصاره الثمين 1 / صفر على ضيفه أستون فيلا، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الملقب بالمدفعجية.

من جانبه، يرغب مانشستر سيتي في استمرار صحوته بالمسابقة، وتحقيق فوزه الرابع على التوالي، عقب تغلبه على تشيلسي وأرسنال وبيرنلي في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة.

ويدرك لاعبو المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا أن فقدان أي نقطة في لقاءات الفريق الخمسة المتبقية بالبطولة، سوف تشكل ضربة موجعة لأحلامهم في الفوز مجددا باللقب، الذي أحرزه ليفربول في الموسم الماضي.

ولن يكون إيفرتون لقمة سائغة لطموحات مانشستر سيتي، حيث يرغب في استغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له من أجل العودة لطريق الانتصارات، الذي فقده في المراحل الثلاث الماضية.

ولم يحقق إيفرتون أي فوز في المسابقة، منذ أن تغلب 3 / صفر على ضيفه تشيلسي في 21 مارس/آذار الماضي، حيث تعادل 2 / 2 مع مضيفه برينتفورد، وخسر 1 / 2 أمام جاره ليفربول ومضيفه ويستهام يونايتد.

وتشهد المرحلة مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول، يوم الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد، معقل الفريق الملقب بالشياطين الحمر.

وكان من الممكن أن تصبح هذه المباراة حاسمة في تحديد المتوج باللقب هذا الموسم، لا سيما وأنها تقام بين الناديين الأكثر فوزاً بالبطولة برصيد 20 لقباً لكل منهما، غير أن ابتعادهما مبكراً عن صراع المنافسة على الصدارة، حال دون ذلك.

وأصبح الهدف الأسمى لكلا الفريقين الآن هو التواجد ضمن المراكز الخمسة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتم منح مركز إضافي للدوري الإنجليزي بفضل الأداء العام للأندية الإنجليزية في البطولات القارية خلال الموسم الحالي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 61 نقطة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على ليفربول وأستون فيلا، صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب، بينما يتواجد برايتون في المركز السادس برصيد 50 نقطة.

ويعني فوز مانشستر يونايتد بالمباراة مع تبقي ثلاث مراحل فقط على نهاية الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عودته رسمياً لدوري الأبطال في الموسم المقبل، دون انتظار نتائج باقي منافسيه في المسابقة المحلية.

في المقابل، يبحث ليفربول عن الحصول على النقاط الثلاث أيضاً والثأر من خسارته 1 / 2 على ملعبه أمام مانشستر يونايتد في مباراة الفريقين بالدور الأول للمسابقة في أكتوبر الماضي.

ويسعى ليفربول لتكرار فوزه على يونايتد في معقله للمباراة الثانية على التوالي، بعدما حقق انتصاراً كبيراً 3 / صفر في آخر مباراة أقيمت بينهما بمدينة مانشستر في الأول من سبتمبر عام 2024.