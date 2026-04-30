رازوفيتش مدرب الوحدة الأسبق: التفاصيل الصغيرة تحسم الكلاسيكو



معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل الوحدة مباراته أمام العين غداً الجمعة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على استاد محمد بن زايد، بدوافع كبيرة في الفوز والتتويج بأول لقب له في محاولة لإنقاذ الموسم ولو بحفظ ماء الوجه، بعدما فقد كل الفرص المنافسة على الألقاب الرئيسية والسير بعيداً في دوري أبطال آسيا للنخبة التي ودعها من دور الـ16.

وقدم الصربي روزوفيتش، مدرب الوحدة الأسبق، رؤيته حول النهائي المرتقب، مشيراً إلى أن تلك المواجهة تظل مفتوحة على جميع الاحتمالات، مشدداً على أن مباريات الكؤوس دائماً ما تخرج عن الحسابات التقليدية، ولا يمكن حسمها بالأسماء أو التاريخ فقط.

وأوضح روزوفيتش أن خبرته السابقة في مثل هذه المباريات تجعله أكثر حذراً في إطلاق التوقعات، مشيراً إلى أنه سبق وخاض نهائيات كبيرة ويدرك أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق الحقيقي في مثل هذه المواجهات.

وأشار إلى معرفته الجيدة بمدرب العين فلاديمير إيفيتش، مؤكداً أنه مدرب مميّز ويملك شخصية فنية واضحة، كما أبدى إعجابه بطريقة لعب العين هذا الموسم، لكنه في الوقت نفسه رفض ترجيح كفة فريق بشكل قاطع، معتبراً أن طبيعة النهائيات تجعل أي سيناريو ممكناً.

ورغم ذلك، قال: «العين يمتلك دوافع أكبر قد تصل إلى 70%، نظراً لرغبته في تحقيق جميع البطولات المتاحة هذا الموسم، ما يمنحه أفضلية معنوية نسبية»، لكنه شدّد على أن الوحدة أيضا يدخل اللقاء بدافع قوي يتمثل في إنقاذ موسمه بعد نهاية مخيبة رغم بدايته الجيدة.

وتطرّق المدرب الصربي إلى مفاتيح اللعب لدى الفريقين، مؤكداً أن الوحدة يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق مثل تاديتش وخربين، بفضل خبرتهما وقدرتهما على استغلال أنصاف الفرص، في حين يتمتع العين بترسانة هجومية مميزة تضم بالاسيوس ولابا وسفيان رحيمي وكاكو، وهي أسماء تمنح الفريق تنوعاً تكتيكياً واضحاً، ومع ذلك، عاد ليؤكد أن مثل هذه المباريات لا تُحسم بالأسماء، بل بمدى التركيز والانضباط داخل الملعب.

واختتم رازوفيتش تصريحاته بتوجيه تحذير واضح للعين، مشيراً إلى أن الوحدة سبق وأن أحرجه في مواجهات الدوري رغم الغيابات، وهو ما يفرض على «الزعيم» التعامل مع المباراة بأقصى درجات الحذر، لأن أي تهاون قد يكلفه اللقب في مواجهة لا تقبل الأخطاء.