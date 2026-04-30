شرطة أبوظبي تدعو الجماهير للحضور المبكر والتشجيع بروح رياضية



أبوظبي (الاتحاد)

أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها الشاملة لتأمين نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، ضمن الأولوية الاستراتيجية «الجاهزية والاستعداد» والهدف الاستراتيجي «التأمين والحماية الأمنية» والذي سيجمع فريقي العين والوحدة، اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، على ملعب استاد محمد بن زايد، مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المعنية بتأمين الحدث وتنظيمه وفق أعلى معايير السلامة.

ودعت شرطة أبوظبي الجماهير إلى الحضور المبكر لتفادي الازدحام، والالتزام بالإجراءات التنظيمية الخاصة بدخول المشجعين إلى الاستاد، بما يسهم في انسيابية الحركة وسهولة الوصول. كما حثّت على التشجيع بروح رياضية حضارية، والابتعاد عن التعصب، والتعاون مع عناصر الشرطة، والالتزام التام بقواعد وأنظمة السير والمرور، بما يعزز من أجواء آمنة وممتعة للجميع.