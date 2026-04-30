«المبارزة» يشارك بـ 16 لاعباً ولاعبة في «الألعاب الخليجية»



دبي (وام)

أعلن اتحاد المبارزة مشاركة 16 لاعباً ولاعبة ضمن تشكيلة المنتخب الوطني في منافسات المبارزة بدورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، المقررة خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو، وتضم قائمة المنتخب 8 لاعبين ولاعبات في سلاح الفلوريه هم فارس البلوشي، وخليفة الكعبي، وحمد الجلاف، وعبد الرحمن مبارك، والهيام البلوشي، وحمده التميمي، وشما العبري، وزينب موسى، بجانب 8 آخرين في سلاح الإيبيه هم: محمد المازمي، ومايد محمد، وخليفة الزرعوني، وحمدان الجهضمي، وشيخة الزعابي، وريم البحراني، ولمار النحلة، ونجود صلاح.

يترأس البعثة علي الكندي عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية، كما تضم المدير الفني أسامة عادل، والمدرب جورجي لمينوف، فيما يرافق البعثة الحكم علي عبد الرحمن الحمادي.

وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد المبارزة، أن المشاركة في دورة الألعاب الخليجية محطة رئيسة ضمن أجندة الاستحقاقات الخارجية للاتحاد خلال العام الجاري، لما تمثله من أهمية على مستوى المنافسات الخليجية، مشيراً إلى أن المشاركة تسهم أيضاً في صقل خبرات اللاعبين وتعزيز حضور مبارزة الإمارات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.