الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
منتخبنا لألعاب القوى يرفع رصيده إلى 5 ميداليات في «عربية تونس»

30 ابريل 2026 17:45


تونس (وام)
رفع منتخبنا الوطني لألعاب القوى رصيده إلى 5 ميداليات بواقع ذهبية، وفضية، و3 برونزيات في منافسات اليوم الثالث من البطولة العربية الـ 21 للشباب والشابات تحت 20 عاماً المقامة حالياً في تونس.
وحصدت اللاعبة اليازية طارق برونزية رمي الرمح لفئة الشابات، مساء أمس مسجلة 32.79 متر، كما شهدت منافسات إطاحة المطرقة تألق اللاعب محمد عادل العلي، محرزاً المركز الرابع بفارق 2 سم عن صاحب المركز الثالث 61.49 متر، برقم جديد 61.47 متر، ليحطم الرقم السابق المسجل منذ عام 2006، 60.40 متر.
وأكد علي غزوان، مدير منتخبنا الوطني، أن اللاعبين واللاعبات قدموا مستويات تنافسية مميزة في البطولة، وأثبتوا بأعمارهم الصغيرة، أنهم أمام مستقبل واعد، مشيراً إلى تألق اللاعب محمد عادل العلي، وتحطيم الرقم السابق المسجل منذ 20 عاماً.

