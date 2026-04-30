تاديتش: التاريخ في الذاكرة.. وحظوظ الكلاسيكو متساوية



معتز الشامي (أبوظبي)

أكد النجم الصربي دوشان تاديتش أن مواجهات الوحدة والعين تحمل طابعا «كلاسيكياً» يتجاوز حدود الحسابات الفنية التقليدية، وتابع رداً على سؤال حول تاريخ مواجهات الفريقين في البطولة الذي يميل عادة للعين قائلاً: «التاريخ يبقى في الذاكرة، لكن لكل نهائي ظروفه الخاصة، ووصولنا إلى هذه المحطة يعكس حجم الجهد المبذول طوال الموسم، بغض النظر عن تقلبات النتائج السابقة».

وحول حظوظ الوحدة والعين في التتويج باللقب غداً، وأيهما الأقرب بحسب وجهة نظره، قال: «الحظوظ متساوية بنسبة (50-50)، ومثل هذه الديربيات تتطلب عقلية تبحث عن الفوز منذ الدقيقة الأولى، مع التحلي بالشجاعة لإظهار جودتنا الفنية تحت الضغط، وثقتي في زملائي اللاعبين كبيرة، وفي رغبتهم في الفوز والتتويج باللقب، لذلك نراهن دوماً على روح الفريق، وأعتقد أن الجماعية والتركيز على أدق التفاصيل هما الطريق الوحيد لحسم اللقب غداً، وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة لإهداء الكأس لجماهير الوحدة».

وأنهى تاديتش حديثه، قائلاً: «أشكر مصرف أبوظبي الإسلامي ورابطة المحترفين الإماراتية على التنظيم الرائع والمكان الذي استضاف مؤتمر نهائي الكأس»