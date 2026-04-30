الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
لابا: سر قوة العين في عقلية لاعبيه وهدفنا التتويج بالكأس

30 ابريل 2026 20:15


معتز الشامي (أبوظبي)
أكد لابا كودجو، مهاجم فريق العين، أن كل مباراة لـ «الزعيم» هذا الموسم، تعد بمثابة نهائي كؤوس، وذلك قبل مواجهة الوحدة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي غداً الجمعة، على استاد محمد بن زايد. 
وأضاف: «كل مباراة في هذا الموسم كانت بمثابة نهائي بالنسبة لنا، ونعرف حجم فريق الوحدة جيداً، والأهم في المباريات النهائية هو تحقيق الفوز والتتويج باللقب»
وتابع «لقد جاءت تحضيراتنا للمباراة بشكل جيد، ونعلم أنها قمة حقيقية تجمعنا بفريق كبير، نعرف حجم المنافس جيداً، وسيكون لقاء صعباً، وسأقدم كل ما لدي لفريقي لإحراز اللقب بالتأكيد، كما نعلم أن الوحدة منافس يملك خبرة كبيرة، ومباراتنا أمامهم تحدٍ من نوع خاص».
وأوضح كودجو خلال حديثه، قائلاً «سر قوة العين تكمن في عقلية الفريق التي تتعامل مع كل مباراة منذ انطلاقة الدوري وكأنها (نهائي كؤوس)، وهو ما عزز روح الانضباط والتركيز لدى اللاعبين»
وختم «المباريات النهائية تُكسب ولا تُلعب، صحيح أن الأداء الجميل مهم، لكن النتيجة وحصد اللقب هما الأهم بالنسبة لنا في نهاية المطاف، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة زملائي، سواء بالتسجيل أو الصناعة، لأننا ندرك قيمة هذا الإنجاز لمدينة العين وجماهيرنا الوفية».

