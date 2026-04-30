الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

راشد بن حمدان يعتمد النظام الأساسي والهيكل التنظيمي الجديد لـ«النصر»

راشد بن حمدان بن راشد
1 مايو 2026 00:55

دبي (الاتحاد)

اعتمد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، قراراً بتعديل وتطوير الأطر التنظيمية للنادي، حيث أصدر القرار رقم (1) لسنة 2026 بشأن اعتماد النظام الأساسي الجديد لنادي النصر الرياضي، ليحل محل النظام الصادر في عام 2017. 
كما أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم  القرار رقم (2) لسنة 2026 باعتماد الهيكل التنظيمي العام الجديد للنادي، والمقرر العمل به اعتباراً من الموسم الرياضي 2026 / 2027.
وفي إطار تدعيم الهيكل الإداري الجديد بكفاءات وطنية خبيرة، أصدر مجلس إدارة النادي القرار رقم (2) للموسم 2025 / 2026 بتعيين الدكتور حمد رحمة الفلاسي في منصب الرئيس التنفيذي للنادي.
وسيتولى الدكتور الفلاسي من خلال منصبه الجديد، الإشراف على تنفيذ السياسات الإدارية والتطويرية للنادي بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لـ «عميد» الأندية الإماراتية، على أن يبدأ العمل بقرار تعيينه رسمياً اعتباراً من اليوم.

