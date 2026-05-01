كأس رئيس الدولة للخيول العربية تتوج «دايموند جيم» بطلاً للمحطة الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)

حقّق الجواد "دايموند جيم إيه إيه" إنجازاً مميزاً بتتويجه بطلاً للمحطة الأميركية، من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الثالثة والثلاثين، التي أُقيمت على مضمار "تشرشل داونز" العريق في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع "ديربي كنتاكي"، أحد أعرق سباقات الخيل وأرفعها شأناً في العالم.

وشهدت المحطة الأميركية نجاحاً لافتاً بتواجدها ضمن فعاليات ديربي كنتاكي، في ظل حضور جماهيري استثنائي تجاوز 60 ألف متفرج، وصدىً إعلامي أميركي ودولي واسع، مما يؤكد المكانة المرموقة التي بلغتها السلسلة على الساحة الدولية، وقدرتها على الارتقاء بسباقات الخيل العربية الأصيلة إلى مصافّ كبرى الفعاليات العالمية.

وأبلى الجواد "دايموند جيم إيه إيه"، المنحدر من نسل "بيرنينج ساند × تراميس بيرل"، بلاءً حسناً وقدم أداءً متميزاً فرض من خلاله حضوره في مجريات السباق، قبل أن يحسم اللقب عند خط النهاية بزمن بلغ 2:18:11 دقيقة.

وتصدّر البطل مجموعة السباق حتى الاقتراب من المنعطف الأخير، حين فاجأته الفرس "آر بي بادونكادونك" باندفاعها، غير أنه استعاد زمام المبادرة بذكاء وانطلق بقوة ليحسم اللقب لصالحه، محتفظاً بالتاج للعام الثاني على التوالي.

وحلت الفرس "آر بي بادونكادونك" ثانية، وجاء "هاي كانتري" ثالثاً، في سباق اتّسم بالقوة والتكافؤ بين نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل في أميركا.

ويُعد هذا التتويج إنجازاً استثنائياً، إذ حقق "دايموند جيم إيه إيه" لقبه الثالث في المحطة الأميركية، وللعام الثاني على التوالي، معزِّزاً بذلك سجله الحافل في سباقات الكأس الغالية، ومؤكداً مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم الخيل العربي الأصيل على الصعيد الدولي.

وأُقيم السباق على مسافة 2000 متر ضمن فئة السباقات الأولى (جروب 1)، بمشاركة تسعة خيول عربية أصيلة، وبجوائز بلغت 400 ألف دولار أميركي، وهي الأعلى في تاريخ سباقات الخيل العربية على الأراضي الأميركية، مما يعكس القيمة العالمية المتصاعدة للمحطة الأميركية ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين للكأس الغالية.

حضر السباق وتوج الفائزين علياء السويدي، نائب رئيس بعثة الدولة في واشنطن، وسعيد المهيري، ممثل اللجنة المنظِّمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إلى جانب نخبة من الملاك والمربين.

من جانبه، أكد مطر اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظِّمة لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، أن النجاح الذي حققته المحطة الأميركية في النسخة الثالثة والثلاثين يعكس المكانة العالمية المتنامية للكأس الغالية، ويؤكد قدرتها على ترسيخ حضور الخيل العربي الأصيل في أرفع المضامير والمهرجانات الدولية، مبيناً أن النجاحات الاستثنائية والتفاعل الجماهيري العالمي مع مسيرة الكأس الغالية في أهم وأكبر مهرجان عالمي للخيل، يمثل ثمرة دعم القيادة الرشيدة، والذي أحدث نقلة تاريخية في مسيرة التفوق والتقدم للخيل العربي.

وأضاف أن إقامة هذه المحطة في رحاب ديربي كنتاكي، وعلى مضمار "تشرشل داونز" العريق، يُضفي على الكأس الغالية قيمة عالمية مضاعفة، ويؤكد الدور المحوري لهذه المحطة في تعزيز الانتشار الدولي للسباقات العربية عبر منصة مرموقة تجمع نخبة الخيول والملاك والمربين أمام جمهور عريض وحضور إعلامي واسع.