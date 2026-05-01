الأهلي المصري يواجه برشلونة في كأس خوان جامبر

مدريد(د ب أ)

يعد النادي الأهلي المصري مرشحاً لخوض مواجهة من العيار الثقيل ضد العملاق الإسباني برشلونة ضمن تحضيرات الأخير للموسم الجديد.

وقد تقام المواجهة المحتملة ضمن البطولة المرموقة كأس خوان جامبر، وهي المباراة التقليدية التي يخوضها برشلونة سنوياً لإحياء ذكرى مؤسسه خوان جامبر.

وبحسب التقارير التي نقلها موقع "أفريكا سوكر"، فإن إدارة برشلونة مقتنعة حالياً بخطة إعداد الفريق للموسم الجديد، بما في ذلك المعسكرات التدريبية والمباريات الودية.

ويتصدر أياكس الهولندي حالياً قائمة الفرق المرشحة لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر، غير أنه في حال فشل المفاوضات مع آياكس، سيكون الأهلي بديلاً محتملاً قوياً، بالإضافة إلى لايبزج الألماني.

ويعد الأهلي أكثر الأندية نجاحاً في أفريقيا، وتمثل مواجهة فريق برشلونة بالنسبة له فرصة نادرة للتواجد على الساحة العالمية، واختباراً لقوته ضد صفوة المنافسين الأوروبيين.