الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوجاتشار يهدي «الإمارات للدراجات» لقب المرحلة الثانية وصدارة طواف روماندي

1 مايو 2026 09:12

جنيف (وام)
واصل الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات - إكس آر جي، تألقه في طواف روماندي 2026، المقام في سويسرا بعدما أحرز لقب المرحلة الثانية، محققاً فوزه الثاني على التوالي، ومعززاً صدارته للترتيب العام.
وجاء فوز بوجاتشار، متصدر السباق، بعد أداء قوي في الأمتار الأخيرة من سباق شهد تنافساً محتدماً، حيث حسم النتيجة لصالحه في سباق سرعة جماعي محدود ضم 32 متسابقاً، متفوقاً بفارق مريح على أقرب منافسيه.
وشهدت المرحلة محاولات هجومية متعددة على الصعود الأخير، إلا أن بوجاتشار نجح في التصدي لها جميعاً، مستفيداً من الدعم التكتيكي لفريقه الذي مهد له الطريق نحو المقدمة قبل الصعود الحاسم.
وبهذا الفوز، رفع بوجاتشار الفارق في صدارة الترتيب العام، مستفيداً من الثواني الإضافية، ليعزز موقعه كأبرز المرشحين للفوز باللقب، وجاء الفرنسي دوريان جودون في المركز الثاني، فيما حل النيوزيلندي فين فيشر بلاك ثالثاً.
وفي الترتيب العام بعد المرحلة الثانية، يتصدر بوجاتشار بزمن إجمالي قدره 8 ساعات و8 دقائق و28 ثانية، متقدماً على الألماني فلوريان ليبوفيتز بفارق 17 ثانية، والفرنسي ليني مارتينيز بفارق 26 ثانية.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» يخطف قمة «افتتاحية روماندي» وصدارة الترتيب
أوليفيرا يضع «الإمارات للدراجات» فوق منصة التتويج في روماندي
الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
آخر الأخبار
نيشيكوري يعلّق مضربه بعد مسيرة تاريخية
الرياضة
نيشيكوري يعلّق مضربه بعد مسيرة تاريخية
اليوم 10:36
طبيب نفسي: مارادونا عانى من اضطراب ثنائي القطب والنرجسية
الرياضة
طبيب نفسي: مارادونا عانى من اضطراب ثنائي القطب والنرجسية
اليوم 10:33
جبل جيس يسجل أدنى درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أدنى درجة حرارة في الدولة
اليوم 10:06
دخول اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور" حيز التنفيذ
اقتصاد
دخول اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور" حيز التنفيذ
اليوم 09:51
"الين" يقلص مكاسبه أمام الدولار وتراجع العملات المشفرة
اقتصاد
"الين" يقلص مكاسبه أمام الدولار وتراجع العملات المشفرة
اليوم 09:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©