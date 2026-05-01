الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
إنفانتينو يغازل الولاية الرابعة رئيساً للفيفا بالترشح الرسمي

1 مايو 2026 09:18

فانكوفر(رويترز)
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد ​الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إنه يعتزم الترشح لولاية رابعة في منصبه.
وأكد إنفانتينو أنه سيترشح ⁠لولاية 2027-2031 وذلك في اللحظات الأخيرة من ​مؤتمر الفيفا في فانكوفر، والذي ​يأتي ‌قبل أقل من شهرين من ⁠انطلاق ​كأس العالم.
وتقام الانتخابات في 18 مارس المقبل في المغرب، الذي يشارك في تنظيم كأس العالم 2030.
وقال ‌إنفانتينو إنه "يشعر بالفخر والتواضع" إزاء فرصة ‌الترشح لولاية رابعة.
وتولى الإيطالي-السويسري المنصب في 2016، خلفاً لسيب بلاتر، وفاز بالتزكية عامي ​2019 و2023.
وسعى إنفانتينو لزيادة عدد الفرق المشاركة في مسابقات الفيفا خلال فترة ولايته، وستكون كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية هي الأولى التي ‌تضم 48 فريقاً، في ​حين زاد عدد المشاركين في بطولة السيدات في عام 2023 إلى 32 فريقاً.
كما تعرض إنفانتينو لبعض ​الانتقادات بشأن ‌قضايا ⁠مثل ارتفاع أسعار ‌تذاكر كأس العالم، ‌وقرار منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جائزة الفيفا للسلام ⁠في نسختها الأولى خلال قرعة كأس ​العالم في ديسمبر الماضي.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن مجلس اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية (الكونميبول) في بيان أنه سيدعم إنفانتينو (56 عاماً) بالإجماع ​إذا قرر الترشح لولاية ​أخرى. 

