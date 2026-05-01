إنفانتينو يغازل الولاية الرابعة رئيساً للفيفا بالترشح الرسمي

فانكوفر(رويترز)
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إنه يعتزم الترشح لولاية رابعة في منصبه.
وأكد إنفانتينو أنه سيترشح لولاية 2027-2031 وذلك في اللحظات الأخيرة من مؤتمر الفيفا في فانكوفر، والذي يأتي قبل أقل من شهرين من انطلاق كأس العالم.
وتقام الانتخابات في 18 مارس المقبل في المغرب، الذي يشارك في تنظيم كأس العالم 2030.
وقال إنفانتينو إنه "يشعر بالفخر والتواضع" إزاء فرصة الترشح لولاية رابعة.
وتولى الإيطالي-السويسري المنصب في 2016، خلفاً لسيب بلاتر، وفاز بالتزكية عامي 2019 و2023.
وسعى إنفانتينو لزيادة عدد الفرق المشاركة في مسابقات الفيفا خلال فترة ولايته، وستكون كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية هي الأولى التي تضم 48 فريقاً، في حين زاد عدد المشاركين في بطولة السيدات في عام 2023 إلى 32 فريقاً.
كما تعرض إنفانتينو لبعض الانتقادات بشأن قضايا مثل ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم، وقرار منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جائزة الفيفا للسلام في نسختها الأولى خلال قرعة كأس العالم في ديسمبر الماضي.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن مجلس اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية (الكونميبول) في بيان أنه سيدعم إنفانتينو (56 عاماً) بالإجماع إذا قرر الترشح لولاية أخرى.