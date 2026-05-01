«تمبروولفز» يقصي «ناجتس» و«سيكسرز» يفرض السابعة على «سلتيكس»

لوس أنجلوس(أ ف ب)

أطاح مينيسوتا تمبروولفز بدنفر ناجتس ونجمه الصربي نيكولا يوكيتش من الدور الأول لـ "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، فيما فرض فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز التعادل أمام بوسطن سلتيكس 3-3.

وضرب تمبروولفز الذي أنهى الموسم المنتظم في المركز السادس موعداً نارياً مع سان أنتونيو سبيرز في نصف نهائي المنطقة الغربية، بعدما حقّق فوزاً مريحاً 119-98 حاسماً السلسلة 4-2 أمام دنفر الثالث.

وكان يوكيتش أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، أبرز هدّافي المباراة بـ 28 نقطة، غير أن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق الفوز على تمبروولفز، الذي خاض اللقاء من دون نجمه أنتوني ادواردز.

من جهته، اكتسح نيكس نظيره أتلانتا هوكس 140-89 ليضمن عبوره.

وسجّل نيكس أكبر عدد من النقاط وأكبر فوز له في مباراة إقصائية، ضارباً موعداً في نصف النهائي مع الفائز بين سلتيكس وسيكسرز اللذين يتعادلان حالياً 3-3 عقب فوز الأخير.

وحسم نيكس فوزه بالسلسلة 4-2 بطريقة رائعة، حيث بلغ الفارق عتبة الـ 61 نقطة، قبل أن يريح نجومه في الربع الأخير 106-93.

وكان البريطاني أو جي أنونوبي أفضل مسجّل بـ 29 نقطة، من بينها 26 في النصف الأول، قبل أن يخرج من الملعب. لم يشارك أي من أساسيي نيكس اكثر من 29 دقيقة.

وفرض سيكسرز مباراة سابعة حاسمة بعد فوزه على سلتيكس في فيلادلفيا.

وهذا الفوز هو الثاني توالياً لسيكسرز بعد أن كان متأخراً في السلسلة 1-3.

وكان تايريز ماكسي أفضل مسجّل بـ 30 نقطة، وأضاف بول جورج 23 نقطة، فيما حقّق جول إمبيد أفضل لاعب في موسم 2023 19 نقطة مع عشر متابعات وثماني تمريرات حاسمة.