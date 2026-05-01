النسخة التاسعة من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق في دبي

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً في نادي شباب الأهلي بدبي منافسات النسخة التاسعة من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، بمشاركة 9 من نخبة أندية وأكاديميات الدولة، في واحدة من أبرز محطات الموسم المحلي.

وتُفتتح المنافسات بالأدوار التمهيدية غداً، على أن تُحسم الألقاب يوم الأحد بإقامة النزالات النهائية وتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في أربع فئات رئيسية، الكبار (فوق 18 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)، والناشئون (تحت 16 عاماً)، والأشبال (تحت 14 عاماً).

وتحمل نتائج النسخة الماضية مؤشرات واضحة على اتساع دائرة المنافسة، بعدما توزعت الألقاب على أربعة أندية مختلفة؛ حيث توّج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب فئة الأشبال، ونادي العين بلقب الناشئين، ونادي الجزيرة بلقب الشباب، فيما حصد نادي بني ياس لقب فئة الكبار، في مشهد يعكس تقارب المستويات ويعزز المنافسة على اللقب بين مختلف الأندية.

وأكد يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تكتسب أهمية خاصة، كونها البطولة الوحيدة التي تُقام بنظام الفرق، وهو ما يفرض معادلة تنافسية مختلفة تجمع بين الأداء الفردي والعمل الجماعي، إلى جانب كونها اختباراً حقيقياً لقدرات اللاعبين على إدارة النزالات تحت الضغط وتوظيف مهاراتهم بكفاءة.

وقال: "الأندية تدخل هذه النسخة بدوافع متجددة؛ فحاملو الألقاب يسعون إلى ترسيخ تفوقهم، فيما تتطلع بقية الفرق إلى كسر المعادلة وانتزاع الصدارة. هذا التوازن في الطموح هو ما يمنح البطولة خصوصيتها ويجعلها واحدة من أكثر الاستحقاقات المحلية ترقباً".

من جانبه، شدد زايد الكعبي، مدرب نادي العين للجوجيتسو، على أن فريقه يتعامل مع البطولة بعقلية تنافسية محترفة تتجاوز حدود الدفاع عن لقب فئة الناشئين، مؤكداً أن التحضيرات جاءت وفق برنامج مكثف يواكب طبيعة هذا الاستحقاق.

وقال: "الاحتفاظ باللقب يتطلب مستوى أعلى من الأداء والتركيز، لأن الكل يستهدف المركز الأول. نعمل على الظهور بصورة متوازنة في مختلف الفئات، مع التركيز على التفاصيل الفنية التي تصنع الفارق في نزالات تتطلب انضباطاً تكتيكياً عالياً".