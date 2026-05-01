«أبيض الناشئين» يؤكد جاهزيته لآسيا بالفوز على طاجيكستان ودياً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اختتم منتخبنا الوطني للناشئين (مواليد 2009) تجاربه الإعدادية بالفوز على ضيفه منتخب طاجيكستان 1-0، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب منتجع جبل علي في دبي، ضمن المرحلة الختامية من برنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026 في السعودية.

وسجّل حسين يوسف أنور «ميسي» هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، بعد هجمة منظمة، ليمنح «أبيض الناشئين» فوزاً معنوياً مهماً قبل ضربة البداية القارية، في مواجهة حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم على تثبيت الجاهزية الفنية والبدنية، والوقوف على التشكيلة المثالية، من خلال إشراك أكبر عدد من اللاعبين.

ويخوض «أبيض الناشئين» النهائيات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية (بطلة اللقب مرتين)، واليمن، وفيتنام، فيما تضم المجموعة الأولى السعودية (المضيف)، طاجيكستان، تايلاند، وميانمار، وتضم الثانية اليابان، إندونيسيا، الصين، وقطر، بينما تضم الرابعة أوزبكستان (حامل اللقب)، أستراليا، الهند، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.

ووفّرت المواجهة أمام منتخب طاجيكستان، الذي يستعد بدوره لخوض النهائيات القارية، مكاسب فنية مهمة، في ظل التطور اللافت للمنافس على مستوى الفئات العمرية، بعدما نجح في النسخة الماضية في التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً 2025 في قطر، ما يعكس استقراره الفني وتصاعد مستواه.

ويأتي هذا الفوز امتداداً للأداء الإيجابي الذي قدمه المنتخب خلال فترة الإعداد، والتي شهدت مشاركة منتخب 2009 في بطولة كأس الخليج للناشئين 2025، حيث حل وصيفاً خلف المنتخب السعودي، رغم مشاركته بأعمار أصغر مقارنة ببقية المنتخبات (مواليد 2008).

وقدّم «أبيض الناشئين» مستويات واعدة خلال البطولة، بعدما جمع 6 نقاط في الدور الأول بفوزين على عُمان 1-0 واليمن 2-1، قبل الخسارة أمام قطر 0-2، ثم تجاوز العراق في نصف النهائي بهدف عبدالرحمن العواني، قبل أن يكتفي بالوصافة عقب خسارته النهائي أمام السعودية.

كما خاض المنتخب معسكراً إعدادياً ناجحاً في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 11 إلى 25 أبريل، لعب خلاله ثلاث مباريات ودية، فاز في واحدة على الهند 5-1، وخسر الأخرى 0-1، وتعادل مع تايلاند 1-1.

وشهدت الودية الأخيرة حضوراً إدارياً من اتحاد الكرة، تقدمه أعضاء مجلس الإدارة عبدالمحسن فهد الدوسري، فهد إسماعيل الحوسني، يحيى المطروشي، وإبراهيم النمر، حيث نقل الدوسري للاعبين تحيات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد، مؤكداً ثقته في قدرتهم على تمثيل الدولة بالصورة المشرفة، وحثهم على بذل أقصى الجهود لتحقيق النتائج الإيجابية في البطولة.

من جانبه، ثمّن ماجد سالم دعم اتحاد الكرة، معتبراً أن هذا الدعم يمثل دافعاً إضافياً للاعبين قبل خوض الاستحقاق القاري، مشيراً إلى أهمية استثمار هذه المرحلة لتحقيق أفضل جاهزية ممكنة.

وأعلن الجهاز الفني القائمة النهائية التي تضم 23 لاعباً لخوض النهائيات، وهم مبارك أحمد حمد، سلطان جوهر علي، جوشا بنتلي في حراسة المرمى.

ومحمد عبدالرحمن موسى، عبدالله عوض سعيد، سلطان قاسم محمد، بطي خميس مطر، عبدالرحمن وليد الكاس، علي حمد خميس، جوهانس وايمر في الدفاع.

بينما ضم خط الوسط، فارس علي عبدالله، سالم جمال محمد، حسين يوسف أنور، سلطان ناصر بخيت، سعود يعقوب الدرعي، جابريل الخوري، حمزة سويد، وضم الهجوم، علي حسن حسين، آدم محروس، سالم فهد الظنحاني، عيسى أحمد البلوشي، محمود بدر، جادين أديبا.