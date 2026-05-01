«السلة» يدشن الاستعداد للحفاظ على لقب «الخليجية» بقائمة الـ19

علي معالي (أبوظبي)

اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة السلة 19 لاعباً في القائمة الأولية، التي تدخل اليوم السبت المعسكر الأول، استعدادا للألعاب الخليجية المصاحبة، في نسختها الرابعة، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الشهر الجاري.

وتضم اللاعبين: قيس عمر، عمر خالد العامري، حامد عبداللطيف، وحسين خالد من شباب الأهلي، وحسن عبدالله، حمد البلوشي، مامادو ندياي، حمد عاشور، حسين إبراهيم الشيبة (النصر)، وسيف حامد الرشيدي، وعبدالعزيز خليفة (الوصل)، وديماركو ديكيرسون، محمود وسيم، محمد محمود الهاشمي، أحمد عبداللطيف (الشارقة)، وجاسم محمد، راشد ناصر، وخليفة خليل (البطائح) وخالد راشد الشحي (الوحدة).

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الدكتور منير بن الحبيب، مدرباً وسالم عتيق وجاسم عبدالرضا مدربين، إضافة إلى راشد عبدالله مدير المنتخبات الوطنية، وتضم قائمة المنتخب لأول مرة 5 لاعبين من نادي النصر، وهو مؤشر على الطفرة الكبيرة التي يعيشها الفريق المُتوج مؤخراً بكأس الإمارات، والذي حل وصيفاً في نفس الوقت لبطولة كأس الاتحاد والدوري.

ينطلق المعسكر التدريبي على صالة نادي شباب الأهلي، ويستمر لمدة 10 أيام يلعب خلالها المنتخب مباراتان وديتان قبل السفر إلى الدوحة، لبدء منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 مايو الحالي، ويحمل منتخبنا لقب هذه البطولة بعد أن توج بالميدالية الذهبية في النسخة الماضية، التي جرت في الكويت في مايو 2022، حيث فاز في المباراة النهائية على الكويت بنتيجة 76-73، وحل الأخضر السعودي في المركز الثالث.

من جانبه، عبر جاسم عبدالرضا المدرب المساعد للمنتخب الوطني، عن تفاؤله بالروح المعنوية التي يعيشها لاعبو منتخبنا أملاً في الحفاظ على اللقب، وقال:" مسؤولية كبيرة تقع على عاتق لاعبينا في كيفية الحفاظ على اللقب، في ظل التطور الكبير الذي صاحب اللعبة في هذه النسخة، ويضم منتخبنا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأيضاً العناصر الشبابية التي تتواجد في مثل هذا الحدث الخليجي الكبير لأول مرة، ويسعى الجهاز الفني خلال هذه الفترة إلى إيجاد التجانس المطلوب بين كافة العناصر، وهو ما سيتم التركيز عليه خلال معسكر دبي".