ثلاثي جودلفين يطاردون المجد في «الألفي جينيز» الإنجليزي

عصام السيد (بأوظبي)

يطارد ثلاثي جودلفين «ديستانت ستورم» و«كينجز تريل» و«أفيسينا» مجد سباق الألفي جينيز الإنجليزي للفئة الأولى، في سعيهم لمنح جودلفين فوزه السابع في كلاسيك نيوماركت يوم غد السبت.

ويبدو «ديستانت ستورم»، الفائز اللافت بتاترسولز ستيكس (فئة 3) على المضمار في سبتمبر، مؤهلاً بقوة لهذه المهمة من حيث النسب، إذ سبق لوالده «نايت أوف ثندر» وجده من جهة الأم «جورج واشنطن» الفوز بهذا السباق الكلاسيكي.

واستهل «ديستانت ستورم» مسيرته بنجاح مع شارلي أبلبي في جولاي كورس في نيوماركت، ثم حلّ ثالثاً خلف بطل أوروبا في عمر السنتين «جيوان» في كل من أكومب ستيكس (فئة 3) ضمن مهرجان إيبور في يورك، ودارلي ديوهرست ستيكس (فئة1) في أحدث مشاركاته.

ويتطلع زميله في الإسطبل «كينجز تريل» إلى محاكاة «نوتابل سبيش»، الذي كان ظهوره الأول على العشب، عندما فاز بسباق 2,000 جينيز في 2024.

ويرتقي ابن «سي ذا ستارز» وهو من إنتاج جودلفين، بقوة في مستوى المنافسة بعد فوزين رائعين في كمبتون بارك، من بينهما السباق نفسه الذي فاز به «نوتابل سبيش» في مارس قبل انتصاره في نيوماركت.

وحقق «أفيسينا» الفوز في مشاركتيه بعمر السنتين في دونكاستر، وأبرزها عندما حرم «هانكيلو»، الفائز لاحقاً في طيران الإمارات أوتم ستيكس (فئة3)، من الفوز في فلاينج سكوتسمان ستيكس (ليستد).

وحجز ابن «ستارسبانجلدبانر»، بإشراف روجر فاريان، موقعه في الجينيز بحلوله ثانياً بشكل تنافسي على ذات المضمار والمسافة في كريفن ستيكس (فئة 3).

وقال شارلي أبلبي: «يدخل كل من «ديستانت ستورم»و «كينجز تريل» السباق في حالة ممتازة، ويملك «ديستانت ستورم» مستوى المنافسة في ديوهرست، وهو أمر مهم دائماً في الجينيز، وقد سررت بما شاهدناه منه في تمرينه على المضمار خلال حفل كريفن، وقد تطور منذ ذلك الحين، وبناءً على مستواه في عمر السنتين، نأمل أن يكون حاضراً بقوة عند خط النهاية.

ويخوض «بيكفوردز فولي» مشاركته الثالثة على التوالي في نيوماركت عبر بالاس هاوس ستيكس (فئة 3) في وقت سابق ضمن نفس البرنامج، بعدما تفوق بإشراف شارلي أبلبي بفارق ضئيل على «بروسلز» في نيو ماركت أكاديمي جودلفين بيكون بروجكت كورنووليس ستيكس (فئة 3) في أكتوبر، قبل أن يخسر بفارق 3 أطوال عندما حلّ ثامناً في أبرنانت ستيكس (فئة 3) خلال مهرجان كريفن.

وقال شارلي أبلبي: «فاز «بيكفوردز فولي» على هذه المسافة في كورنووليس ستيكس، وكنت راضياً جداً عن أدائه في أبرنانت، عندما واجه عدائين أكبر سناً للمرة الأولى، أصبح الآن جاهزاً بمشاركة سابقة، وقد سبق لجياد الثلاث سنوات الفوز بهذا السباق، وهو ما يمنحنا، فرصة للمنافسة».