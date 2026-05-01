ليفربول يجهز وداعاً أسطورياً لصلاح

قال المدرب الهولندي لليفربول رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم أرني سلوت، إن محمد صلاح "يستحق وداعاً أسطورياً"، مؤكداً أنه يتوقع عودة النجم الدولي المصري من الإصابة قبل نهاية الموسم.

واضطر صلاح الذي سيرحل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم، إلى الخروج مصاباً في فوز فريقه على كريستال بالاس 3-1 نهاية الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف من أنه ربما خاض مباراته الأخيرة بقميص "الريدز".

وصفّق صلاح للجماهير ونال تحية وقوف عند خروجه من أرض الملعب.

وأكد ليفربول الأربعاء أن صلاح (33 عاماً) تعرض لإصابة عضلية طفيفة، وأنه من المتوقع أن يتمكن من العودة إلى اللعب قبل نهاية الموسم.

ويحل بطل الموسم الماضي ضيفاً على مانشستر يونايتد الأحد المقبل، بعدما وضعته ثلاثة انتصارات متتالية على المسار الصحيح نحو حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال سلوت في مؤتمره الصحفي قبل المباراة الجمعة: "نتوقع عودته في الجزء الأخير من الموسم، لكن ليس في مباراة الأحد".

وأضاف "إنه ارتياح كبير أن تكون إصابته طفيفة، بحيث يتمكن من اللعب معنا، وأن يكون قادراً على اللعب في كأس العالم. وإذا كان هناك لاعب يستحق بالفعل وداعاً كبيراً، فهو بالتأكيد مو، أعتقد أن النادي حريص علي ذلك".

وسجل صلاح 257 هدفاً في 440 مباراة منذ انضمامه إلى أنفيلد عام 2017، ولا يسبقه في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين سوى إيان راش (346) وروجر هانت (285).

ودخل صلاح في خلاف علني مع سلوت في ديسمبر، معلناً أنه "لا توجد علاقة" بينه وبين المدرب الهولندي، بعدما أبعد عن التشكيلة في ثلاث مباريات متتالية.

لكن مدرب ليفربول قال لاحقاً إنه "لا توجد مشكلة بحاجة إلى حل" مع عودة المهاجم إلى صفوف الفريق.

ويتبقى لليفربول الذي انهار دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل دراماتيكي اعتباراً من أواخر سبتمبر، أربع مباريات، تبدأ برحلته لمواجهة يونايتد، وبعدها استضافة تشيلسي في التاسع من مايو الحالي، ثم زيارة أستون فيلا في 17 منه، قبل أن يختم الموسم باستضافة برنتفورد في 24 من الشهر ذاته.