الوداد يطيح كارتيرون بعد 37 يوماً من التعاقد!

الدار البيضاء(أ ف ب)

أعلن الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم، إنهاء تعاقده بالتراضي مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد 37 يوماً فقط على ارتباطه معه بسبب سوء النتائج، وعيّن مدافعه الدولي السابق محمد بنشريفة خلفا له.

وقاد كارتيرون الوداد في خمس مباريات لم يذق فيها طعم الفوز بتعادلين وثلاث هزائم، آخرها أمام اتحاد يعقوب المنصور الوافد حديثاً إلى دوري الأضواء 1-2 الأربعاء في المرحلة السابعة عشرة.

واستلم كارتيرون الإدارة الفنية للوداد عندما كان في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف غريمه الرجاء المتصدر وقتها، لكنه تراجع إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة وبفارق ست نقاط خلف المغرب الفاسي المتصدر الحالي.

وكتب النادي الأكثر تتويجاً بلقب الدوري في المغرب (22 لقباً أخرها عام 2022) على حسابه في فيسبوك: "ينهي نادي الوداد الرياضي إلى علم جماهيره الوفية وكافة مكونات النادي أنه قرر الانفصال بالتراضي عن باتريس كارتيرون كمدرب للفريق الأول".

وأضاف "وفي هذا الإطار، يعلن النادي تعيين محمد بنشريفة مدرباً جديداً للفريق الأول حتى نهاية الموسم الموسم الرياضي الحالي بمساعدة طاقم تقني مكون من يوسف أشامي كمدرب مساعد وادريس واجو كمعد بدني وطارق الجرموني كمدرب لحراس المرمى".

وكان الوداد البيضاوي تعاقد مع كارتيرون في 24 مارس الماضي خلفاً لمحمد أمين بن هاشم، بعد إنهاء ارتباطه بالتراضي أيضاً مع الأخير، عقب خروج الفريق من ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي على يد مواطنه أولمبيك آسفي.

وأخفق كارتيرون في تجربته الثانية في المملكة بعدما أشرف على الغريم التقليدي للوداد، جاره الرجاء البيضاوي عام 2019 وتوّج معه بلقب الكأس السوبر الأفريقية في العام ذاته.

ويملك المدافع السابق لأندية رين وليون وسانت إيتيان وكان الفرنسية وسندرلاند الإنجليزي خبرة تدريبية في القارة الأفريقية، استهلها مع منتخب مالي (2012-2013) وفريق مازيمبي الكونغولي الديموقراطي (2013-2015) حيث توج مع الأخير بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2015.

كما أشرف كارتيرون على قطبي الكرة المصرية الأهلي (2018) والزمالك (2019-2020) وكانت تجربته مع الأخير جيدة بقيادته إلى لقب الدوري (2021) والكأس السوبر المحلية (2020) والكأس السوبر الأفريقية (2020)، إلى جانب مواطنهما وادي دجلة (2016)، ودرّب أيضاً النصر السعودي (2017) ومواطنيه التعاون (2020-2021) والاتفاق (2022-2023)، وأم صلال القطري في فترتين (2023-2024 و2025-2026) حيث أقيل من منصبه في يناير الماضي بسبب سوء النتائج.

وبين فترتي تدريب أم صلال الذي قاده إلى لقب كأس نجوم قطر (2023)، خاض كارتيرون تجربة قصيرة مع سيباهان أصفهان الإيراني موسم 2024-2025 وتوّج معه بلقب الكأس السوبر المحلية.

ويعرف بنشريفة الوداد جيداً حيث دافع عن ألوانه في ثلاث فترات في مسيرته الاحترافية (1994-1995 و1996-2002 و2004-2006) وتوج معه بلقب الدوري موسم 2005-2006 وكأس العرش (1997 و1998 و2001) والكأس السوبر المحلية (1999 و2002) وكأس الكؤوس الأفريقية (2002).

كما دافع عن ألوان مولودية وجدة (1995-1996) والسد القطري (2002-2004 وتوج معه بلقب الدوري في 2004) والمغرب التطواني (2006-2009) والفتح الرباطي (2009-2011) وتوج مع الأخير بلقبي الكأس المحلية وكأس الاتحاد الأفريقي عام 2010.

استهل مسيرته التدريبية مع الوداد كمساعد للمدرب موسم 2021-2022 ثم شغل المنصب ذاته مع اتحاد تواركة (2022)، قبل أن يشرف على الإدارة الفنية لفرق نهضة الزمامرة (2022) وشباب حد السوالم (2023-2024) والمغرب التطواني (2025).