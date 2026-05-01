جواو كانسيلو على أعتاب إنجاز «رباعي» غير مسبوق

معتز الشامي (أبوظبي)

يقترب جواو كانسيلو من تحقيق إنجاز لم يستطع حتى أعظم أساطير كرة القدم تحقيقه. فمع اقتراب برشلونة من اللقب، قد يصبح النجم البرتغالي أول لاعب يتوج بأربعة من أفضل خمسة دوريات في أوروبا، وقد يحقق المدافع البرتغالي هذا الإنجاز، حال فاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الجولات القادمة. وهو إنجاز لن يكون مذهلاً فحسب، بل غير مسبوق على الإطلاق في أعلى المستويات.

ويعرف كانسيلو جيداً متطلبات الفوز في مختلف الأنظمة والأساليب، حيث توج بألقاب الدوري في إيطاليا وإنجلترا وألمانيا، إضافة إلى البرتغال. لكن الدوري الإسباني (الليجا) هو الحلقة المفقودة لإكمال مجموعة ألقاب لم يسبقه إليها أحد.

ولم تكن مسيرة جواو كانسيلو المهنية نمطية، لكنها كانت استثنائية، فمنذ بداياته في بنفيكا، حيث فاز بأول لقب له وهو في سن المراهقة، وحتى أصبح شخصية محورية في أكبر الأندية الأوروبية، يعكس مساره لاعباً لا يخشى التغيير.

وفي يوفنتوس، حقق قفزة كبيرة بفوزه بلقب الدوري الإيطالي، ثم وصل إلى ذروته في مانشستر سيتي، تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث جمع ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأثبت نفسه كواحد من أكثر الأظهرة اكتمالاً في العالم.

وتركت فترة وجوده في بايرن ميونيخ بصمة أيضاً، حيث أضاف لقب الدوري الألماني في موسم استثنائي، تمكن فيه من الفوز بلقبين في العام نفسه، وكل شيء مهيأ الآن لتحقيق الرقم القياسي، حيث يمتلك برشلونة، بقيادة هانسي فليك، أفضلية كبيرة على ريال مدريد في المرحلة الأخيرة من الموسم.

وإذا سارت النتائج في صالحهم، فقد يحسم اللقب في بداية هذا الأسبوع، ليحول هذا السيناريو كانسيلو إلى رمز لإنجاز تاريخي غير مسبوق. فإلى جانب الكأس الجماعية، سيخلد اسمه كلاعب وحيد يتوج بأربعة من أقوى الدوريات الأوروبية.

وحتى لو استغرق تتويج برشلونة وقتاً أطول قليلاً، فإن كل الدلائل تشير إلى أن اللقب سينتهي في أيدي البلوجرنا، ربما في مواجهة مباشرة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو من شأنها أن تزيد من تسليط الضوء العالمي على هذا الإنجاز.

ورغم أن الرقم القياسي بات في متناول اليد، إلا أن مستقبل جواو كانسيلو لا يزال غامضاً، حيث يرتبط النجم البرتغالي حالياً بعقد مع نادي الهلال، وهو الذي دفع مبلغاً كبيراً لضمه، لكن مكانته على المدى الطويل في خطط النادي غير واضحة.

ووفقاً لتقارير من مصادر مثل صحيفة «سبورت»، فإن المدرب هانسي فليك يرحب ببقائه في النادي، ومع ذلك، هناك عقبات كبيرة: القيود المالية لبرشلونة وراتب اللاعب المرتفع.

ولإتمام الصفقة، سيتعين على كانسيلو قبول تخفيض كبير في راتبه، وسيتعين على النادي السعودي تسهيل رحيله، وهو ما يضعه في موضع معقد يتناقض تماماً مع اللحظة التاريخية التي هو على وشك تحقيقها.