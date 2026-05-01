«شكودرا» يضع سعيدة إسماعيل على طريق «المجد الدولي»

دبي (الاتحاد)

ثمّن الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس والبادل، تتويج اللاعبة الإماراتية سعيدة إسماعيل بلقب بطولة شكودرا الدولية تحت 18 عاماً، التي أُقيمت في ألبانيا بإشراف الاتحاد الدولي للتنس، مؤكداً أن الإنجاز يمثل محطة بارزة في مسيرة الرياضة النسائية بالدولة.

وأعرب عن فخره بهذا التتويج، مشيراً إلى أنه يعكس التطور المتسارع في تمكين اللاعبات ودعم حضورهن في المحافل الدولية، كما يحمل رسالة ملهمة للمواهب الطموحة بأن الاجتهاد والمثابرة طريق لتحقيق الإنجازات.

وأكد حرص الاتحاد على دعم المواهب الشابة من الجنسين، عبر برامج تطويرية متكاملة تسهم في بناء جيل قادر على تمثيل الدولة بكفاءة في مختلف الاستحقاقات، وتعزيز استدامة النجاحات.

وكانت سعيدة إسماعيل قد حصدت اللقب بعد فوزها في المباراة النهائية على الإيطالية فرانشيسكا فوزيو بمجموعتين دون رد (7-6) و(6-3)، مقدمة أداءً فنياً مميزاً طوال منافسات البطولة.

ويُعد هذا اللقب إضافة مهمة لمسيرة اللاعبة الواعدة، التي تواصل تألقها على الساحة الدولية، مدعومة بتقدمها في التصنيف العالمي لفئة تحت 18 عاماً، إلى جانب إنجازاتها المحلية، أبرزها تصدرها تصنيف تحت 14 سنة على مستوى الدولة.

ورغم صغر سنها، حيث لا يتجاوز عمرها 14 عاماً، تفرض سعيدة حضورها في فئات عمرية أعلى، مؤكدة امتلاكها نضجاً فنياً وذهنياً يعزز طموحاتها لمواصلة التقدم وتحقيق المزيد من الألقاب.

من جانبها، عبّرت اللاعبة عن سعادتها بالإنجاز، مؤكدة أن الفوز يمثل خطوة مهمة في مسيرتها، وقالت: «هذا اللقب يعني لي الكثير بعد تحديات قوية، وأهديه إلى دولة الإمارات وكل من دعمني في رحلتي الرياضية».