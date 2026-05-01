«القياسي» فرنانديز يستعد لصدارة صناعة الأهداف في «البريميرليج»

معتز الشامي (أبوظبي)

قدم برونو فرنانديز 19 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو الآن على بعد تمريرة واحدة فقط من الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد، والمسجل باسم تيري هنري وكيفن دي بروين، إذ يحتاج إلى تمريرتين حاسمتين فقط لتحطيم هذا الرقم.

وساهم لاعب الوسط البرتغالي بشكل مباشر في 140 هدفاً مع مانشستر يونايتد، مُعادلاً بذلك إنجاز كريستيانو رونالدو في 11 مباراة أقل.

كما سجل فرنانديز أو صنع هدفاً في كل مباراة من مبارياته السبع الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب في مان يونايتد يحقق هذا الإنجاز منذ روبن فان بيرسي في موسم 2012-2013.

سيتمكن فرنانديز من تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد في البريميرليج، إذا استمر على هذا المنوال.

وشارك فيرنانديز في 33 مباراة مع مان يونايتد في جميع المسابقات، مسجلاً 8 أهداف ومقدماً 20 تمريرة حاسمة، حيث جميع أهدافه الثمانية كانت في الدوري، إلى جانب 19 تمريرة حاسمة.

وخرج مان يونايتد من كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي مبكراً، ما يعني أنه لم يلعب سوى مباراة واحدة أسبوعياً طوال معظم الموسم.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً على وشك مغادرة النادي في الصيف، حيث عرض الهلال السعودي مبلغاً كبيراً لضم لاعب خط الوسط الهجومي، لكنه رفض العرض مفضلاً البقاء والمنافسة في مانشستر على أعلى مستوى.

ولعب فيرنانديز في مركز متأخر تحت قيادة روبن أموريم، لكنه مع ذلك أسهم بشكل كبير في صناعة الفرص، حيث كان يمرر الكرات من الخلف ليهيئ الفرص للمهاجمين.

ومنذ وصول مايكل كاريك، قدم فيرنانديز 11 تمريرة حاسمة من أصل 19 في الدوري، كما سجل 3 أهداف. وهو الآن محور الهجوم مجدداً، حيث يلعب في مركز متقدم.

ولم يسجل أي لاعب خط وسط آخر في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا أهدافاً، أو يصنع تمريرات حاسمة أكثر من فرنانديز في جميع المسابقات (13 مباراة) منذ تولي كاريك تدريب مانشستر يونايتد في 13 يناير.

ويتصدّر فرنانديز قائمة اللاعبين في العديد من إحصائيات صناعة الفرص هذا الموسم، بما في ذلك الفرص التي صنعها، والفرص الخطيرة التي صنعها، والتمريرات الحاسمة، والتمريرات البينية الناجحة.

وصنع لاعب الوسط البرتغالي 114 فرصة، أي أكثر ب 55 فرصة من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، متفوقا على ديكلان رايس الذي صنع 59 فرصة.

ويقدم فرنانديز معدل 0.63 تمريرة حاسمة لكل 90 دقيقة هذا الموسم، ويخلق 3.79 فرصة، منها 0.93 فرصة محققة.