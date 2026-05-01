«أرسنال الـ 16» في سلسلة مباريات دون هزيمة في تاريخ الأبطال

معتز الشامي (أبوظبي)

عادل أرسنال أطول سلسلة له دون هزيمة في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله 1-1 أمام أتلتيكو مدريد، في نصف النهائي، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وسيكون لدى أرسنال فرصة بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، إذا فاز على ملعب الإمارات، الثلاثاء المقبل. كما تعني هذه النتيجة أن فريق ميكيل أرتيتا لا يزال بلا هزيمة في جميع مبارياته الـ 13 في البطولة هذا الموسم.

وهذا يعادل أطول سلسلة مباريات دون هزيمة لأرسنال في دوري أبطال أوروبا، ولكن أين يقع ترتيبه بين جميع الفرق في البطولة الأوروبية الأهم منذ إعادة هيكلتها عام 1992؟.ويتصدر مانشستر يونايتد، بقيادة السير أليكس فيرجسون، القائمة بسلسلة مذهلة تقارب ضعف سلسلة أرسنال الحالية، بين عامي 2007 و2009، خاض الشياطين الحمر 25 مباراة متتالية دون هزيمة في دوري أبطال أوروبا، متوجين بلقب 2008.

وبدأت هذه السلسلة بفوز على سبورتينج لشبونة في دور المجموعات عام 2007، وانتهت بالهزيمة أمام برشلونة في نهائي 2009.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني، حيث خاض 22 مباراة متتالية دون هزيمة في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة بيب جوارديولا بين عامي 2022 و2024، متوجاً باللقب عام 2023.

وحقق بايرن ميونيخ إنجازاً رائعاً بسلسلتين من 19 مباراة دون هزيمة، الأولى بين عامي 2019-2021 والثانية بين عامي 2001-2002، بينما حقق أياكس سلسلة مماثلة بين عامي 1994 و1996.

وحافظ برشلونة على سجله خالياً من الهزائم في 16 مباراة بين عامي 2011 و2012، في حين حقق مانشستر يونايتد سلسلتين مماثلتين، الأولى بين عامي 2001-2002 والثانية بين عامي 1998 و1999.

أما ريال مدريد، الفائز باللقب 15 مرة، فقد حقق أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة، وهي 15 مباراة، بين عامي 2016 و2017.

ويحتل أرسنال حالياً المركز السادس عشر في القائمة، معادلاً بذلك رقمه القياسي في موسم 2005-2006 عندما وصل إلى النهائي وخسر أمام برشلونة.

وإذا تجنب المدفعجية الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب على ملعب الإمارات، فسيصعدون إلى المركز الحادي عشر، وإذا فازوا بالنهائي، فسيتقدمون إلى المركز التاسع.