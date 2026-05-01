«أبوظبي للفورمولا1» تسجل رقماً قياسياً بموسوعة جينيس في «الاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مبادرة الاستدامة التابعة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، رقماً قياسياً عالمياً، بإنتاج أكبر كمية من مياه الشرب من الهواء خلال 24 ساعة.

وتحقق هذا الإنجاز، الذي تم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بفضل التعاون بين شركة إثارة، الجهة المنظمة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، و«ماهوا،» وهي شركة لإنتاج المياه المستدامة مقرها في الإمارات وتابعة لشركة بينونة ووترجينيريشن للتكنولوجيا المياه ذ.م.م.

ونشرت ماهوا خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2025 أكثر من 30 جهازاً لتوليد المياه من الهواء في جميع أنحاء حلبة مرسى ياس والاتحاد بارك.

وفي غضون 24 ساعة، أنتجت هذه الأجهزة 60.75 متر مكعب من مياه الشرب من الهواء، مسجلة بذلك رقماً قياسياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية «لأكبر كمية مياه يتم توليدها عبر نظام لتوليد المياه من الهواء في 24 ساعة».

وعلى مدار أسبوع السباق، أنتجت تقنية ماهوا ما يصل إلى 300,000 لتر من مياه الشرب، ما ساعد على تجنب استخدام أكثر من 600,000 زجاجة بلاستيكية أحادية الاستخدام بسعة نصف لتر، وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بها بأكثر من 80 طناً من ثاني أكسيد الكربون.

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: «نلتزم في شركة إثارة بترسيخ الاستدامة في مختلف فعالياتنا ومواقعنا، ويعكس تعاوننا مع ماهوا الإمكانات الكبيرة للتقنيات المبتكرة التي يمكن توظيفها على نطاق واسع لإحداث أثر واضح».

وأضاف: «يشهد سباق جائزة أبوظبي الكبرى نمواً متواصلاً في أعداد الزوار والبرامج الترفيهية، فيما نعمل في الوقت ذاته على تقليل الأثر البيئي بصورة مستمرة. ويؤكد تجنب استخدام أكثر من 600,000 زجاجة بلاستيكية خلال أسبوع سباق 2025 إمكانية تحقيق ذلك، ويرسي معايير جديدة لكيفية تعامل الفعاليات الكبرى في المنطقة مع إمدادات المياه والحد من المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة».

كان سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2025 النسخة الأكثر استدامة في تاريخ الحدث حتى الآن، حيث تم اعتماد مبادرة توليد المياه من الهواء ومنع الزجاجات والأكواب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة بشكل تام في منطقة البادوك والمركز الإعلامي ومناطق الضيافة و148 منفذاً للأطعمة والمشروبات في حلبة مرسى ياس والاتحاد بارك. كما أحرز الحدث تقدماً ملموساً نحو هدفه المتمثل في الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة بنسبة 100% من خلال مضاعفة قدرات توليد الطاقة الشمسية ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق واستخدام الوقود الحيوي في جميع مولدات الطاقة المؤقتة.