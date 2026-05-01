شرطة دبي تُطلق سباق «فخورين بالإمارات» الأحد

دبي (وام)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن انطلاق سباق «فخورين بالإمارات» للدراجات، بعد غدٍ، الأحد، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات، والهادف إلى إبراز روح الانتماء والفخر بدولة الإمارات، وتعزيز الروح الرياضية وجودة الحياة، وترسيخ أنماط الحياة الصحية في المجتمع.

وأكدت شرطة دبي أن جوائز سباق «فخورين بالإمارات» تصل قيمتها إلى 264 ألف درهم، وستوزع على المراكز العشر الأولى ضمن فئتي الرجال والسيدات، مشيرةً إلى أن السباق مُخصص لهاتين الفئتين لمن تتجاوز أعمارهم ال 18 عاماً، خاصة أن مسافته تمتد إلى مسافة 60 كم.

وقالت شرطة دبي إن السباق سينطلق في الساعة السادسة صباحاً، من أمام مركز شرطة ند الشبا مروراً بالقرية العالمية عبر شارع الشيخ زايد بن حمدان، وينتهي بعد قرابة 4 ساعات عند الوصول إلى خط النهاية في مركز ند الشبا.

وأضافت أن السباق ستنضم إليه نخبة الأندية، والهواة، والمقيمين، والمواطنين، والسيدات الرياضيات في هذا المجال، موضحة أن فعالية السباق مُصممة لتعزيز ثقافة الدراجات ودعم نمط الحياة الصحي في الدولة.

وأشارت إلى أن السباق يستقبل أيضاً العائلات، حيث سيتم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المرافقة من قبل مجلس الروح الإيجابية وإدارات الشرطة المُختصة، بمشاركة دوريات شرطة دبي الفارهة والكلاب البوليسية ودراجي شرطة دبي وغيرها.