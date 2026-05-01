مورينيو ينفي مفاوضات عودته إلى مدريد

مدريد(د ب أ)

قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي لكرة القدم، إن نادي ريال مدريد لم يتواصل معه، وسط تقارير تشير إلى أنه سينضم للفريق الإسباني هذا الصيف.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة:«لا، لم يتحدث معي أي شخص من ريال مدريد، يمكنني تأكيد ذلك».

وأضاف أنه لن يعلق كثيراً على هذا الأمر، وأن عقده مع بنفيكا معروف أنه مازال ممتداً لعام إضافي.

ويتولى ألفارو أربيلوا تدريب ريال مدريد منذ يناير، ولكنه تحت ضغط بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا، والخروج من دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية.

وفي الدوري، يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة، خلف برشلونة، المتصدر، والذي يمكنه التتويج باللقب في عطلة نهاية الأسبوع.

وتولى مورينيو تدريب ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وفاز بلقب الدوري في 2012.