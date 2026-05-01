لوكلير الأسرع في تجارب ميامي للفورمولا-1

برلين(د ب أ)

سجل تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري، أسرع زمن، اليوم الجمعة، في التجربة الحرة الوحيدة لسباق جائزة ميامي الكبرى، مع استئناف سلسلة سباقات سيارات فورمولا-1 لموسم 2026 بعد شهر من التوقف.

وسجل السائق القادم من موناكو أفضل زمن للفة، حيث سجل زمنا بلغ دقيقة و310. 29 ثانية بفارق 297. 0 ثانية أمام الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول. وجاء أوسكار بياستري، سائق مكلارين، في المركز الثالث.

وجاء كيمي أنتونيلي، متصدر ترتيب فئة السائقين، وخلفه زميله بفريق مرسيدس جورج راسل. وجاء لاندو نوريس، بطل العالم وسائق فريق مرسيدس، في المركز السابع.

وحصل السائقون والفريق على راحة إجبارية، لم يكن مخططاً لها، بعد سباق جائزة اليابان الكبرى يوم 29 مارس بعد إلغاء سباقين في البحرين والسعودية على خلفية النزاع في الشرق الأوسط.

وخلال هذه الفترة، تم تعديل مجموعة اللوائح الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، تعديلاً طفيفاً وسط مخاوف تتعلق بالسلامة بسبب سرعات الإغلاق الخطيرة.