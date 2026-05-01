الأهلي يزلزل قمة الزمالك بثلاثية

القاهرة (د ب أ)

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على نظيره الزمالك بنتيجة 3 / صفر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف التقدم في الدقيقة 18، بينما أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 32، وعاد بن شرقي ليختتم الثلاثية في الدقيقة 74.

وكرر الأهلي انتصاره على الزمالك بعدما كان قد هزمه في لقاء الدور الأول بنتيجة 2 / 1.

ورفع هذا الفوز رصيد الأهلي على 47 نقطة في المركز الثالث، أما الزمالك فلديه 50 نقطة يتساوى بها في صدارة الترتيب مع بيراميدز، لكن الزمالك يتفوق بفارق المواجهات المباشرة بينهما.