«أرقام أوبتا» تُتوج أرسنال بالأبطال!

معتز الشامي (أبوظبي)

شهد هذا الأسبوع مباريات الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26، وقد استمتع المشجعون بمباراتين مختلفتين تماماً، واستضاف باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بايرن ميونيخ على ملعب حديقة الأمراء يوم الثلاثاء، وجاءت المباراة حافلة بالأهداف، وتبادل فيها الفريقان الهجمات، حيث أظهر كل منهما براعته الهجومية وكشف في الوقت نفسه عن نقاط ضعفه الدفاعية. وفي النهاية، انتصر فريق لويس إنريكي بنتيجة 5-4 في مباراة ستبقى عالقة في الأذهان لفترة طويلة.

والتقى الأربعاء، أتلتيكو مدريد وأرسنال على ملعب واندا ميتروبوليتانو. انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، بفضل هدفي جيوكيريس وجوليان ألفاريز، وكلاهما من ركلتي جزاء. أظهر الفريقان انضباطاً وتنظيماً عاليين على أرض الملعب.

وبالتالي، لا تزال المباراتان مفتوحتين، وسيحسم كل شيء الأسبوع المقبل في مباريات الإياب.

وبناء على هذه النتائج، قدمت شبكة «أوبتا» تقييماً لفرص كل فريق في الفوز بلقب البطولة الأوروبية.

ولطالما توقعت «أوبتا» فوز أرسنال بدوري أبطال أوروبا طوال الموسم، ولم يتغير هذا التوقع بعد مباراة الذهاب من نصف النهائي. وتمنح الشبكة المدفعجية فرصة بنسبة 39.13% للفوز باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

ولا يزال فريق ميكيل أرتيتا بلا هزيمة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، محققاً 13 فوزاً وتعادلين، كما أنهى أرسنال موسمه في مرحلة الدوري بشكل مثالي، ولا يزال دون هزيمة في الأدوار الإقصائية، بعد أن أقصى باير ليفركوزن وسبورتينج لشبونة حتى الآن. رغم أسلوب لعب أرسنال الرتيب نوعاً ما، إلا أن «أوبتا» لا تراهن ضد فريق لم يهزم بعد في دوري أبطال أوروبا 2025/26.

ويعد باريس سان جيرمان، حامل اللقب، ثاني المرشحين للفوز بنسبة 30.83%. وكما في الموسم الماضي، لم يكن أداء الباريسيين ثابتاً في مرحلة الدوري، لكنهم تألقوا في الأدوار الإقصائية، بتسجيل 22 هدفاً مع إقصاء موناكو وتشيلسي وليفربول.

وحال أقيمت المباراة النهائية بين أرسنال وباريس سان جيرمان، يبدو أن «أوبتا» تفضل دفاع الفريق اللندني على الإمكانيات الهجومية للفريق الباريسي.

ولا يتخلف بايرن ميونيخ كثيراً عن باريس سان جيرمان في التوقعات، حيث تمنح «أوبتا» العملاق البافاري فرصة بنسبة 22.20% للفوز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2020. ولكن حتى يحظى بهذه الفرصة، عليه أولاً التغلب على حامل اللقب الحالي في مباراة الإياب.

واحتل فريق فينسنت كومباني المركز الثاني في مجموعته، ثم تغلب بسهولة على أتالانتا في دور الـ16، قبل أن ينجو من مواجهة مثيرة في ربع النهائي ضد ريال مدريد، حسمت في الدقائق الأخيرة.

وكان البافاريون، المرشح الدائم للفوز بالبطولة، ويستحقون بجدارة الوصول إلى النهائي، لكن «أوبتا» تتوقع خسارتهم للمرة الثانية في 3 مواسم، رغم خوضهم مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا.

وأخيراً، فإن توقعات «أوبتا» تستبعد عملياً أتلتيكو مدريد من سباق اللقب بنسبة 7.84% للفوز بالبطولة.

وحتى لو تغلب الفريق الإسباني على أرسنال في نصف النهائي، تعتقد «أوبتا» أنهم لن يكونوا ندا لباريس سان جيرمان أو بايرن ميونيخ في النهائي، رغم أن فريق دييجو سيميوني. لا يفتقر إلى الثقة، بالنظر إلى أن أحدا لم يتوقع فوزهم على برشلونة في ربع النهائي.

وتتوقع «أوبتا» تأهل أرسنال وباريس سان جيرمان من نصف النهائي إلى المباراة النهائية في بودابست، حيث تمنح فريق أرتيتا احتمالية 76.14% للفوز على أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب، كما تمنح باريس سان جيرمان فرصة بنسبة 60.95% للفوز على بايرن ميونيخ.