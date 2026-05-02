«الجودو» يختتم غداً مشاركته في «دوشانبي جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم منتخب الجودو غداً، مشاركته في بطولة دوشانبي (جراند سلام) الكبرى للجودو (طاجيكستان 2026)، التي ينظّمها اتحاد طاجيكستان للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو (IJF)، بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة.

وتواجه إليزا ليتيف لاعبة منتخبنا الوطني المصنّفة الأولى لوزن تحت 78 كجم، الفائزة من لقاء بطله منغوليا خوسلين اوتغو والهولندية ماريت كامبس، في أقوى تصفيات مجموعة الوزن الثقيل التي تضم 11 لاعبة من أبرز المصنفات حول العالم.

فيما يواجه كريم عبد اللطيف، اليوم، في الجولة الثانية من منافسات البطولة، بطل منتخب طاجيكستان صاحب الأرض والجمهور اللاعب الشاب شاهر الدين عبدالقادروف في منافسات وزن تحت 73 كجم.

يأتي هذا فيما تصدّر منتخب روسيا الجولة الافتتاحية للبطولة بذهبيتين وبرونزيتين، بعد منافسات قوية وافتتاح أنيق أكد عشق جمهور طاجيكستان وشغفه برياضة الجودو، مدعوماً بجهود تنظيمية أسفرت عن احتلال منتخب بلادهم المركز الثالث في الترتيب العام، بفضل ذهبية اللاعب سوفيف مهرزود، وزن تحت 60 كجم، وسط تشجيع حار من قبل حوالي 8 آلاف مشجّع طاجيكي احتشد طيلة زمن المنافسات، والذي عبّر عن سعادته باستضافته بطولة العالم في ديسمبر 2026.