«الخماسي الحديث» ينظّم أول بطولة للموانع في ضيافة «مليحة»

علي معالي (أبوظبي)

أعلن اتحاد الخماسي الحديث، برئاسة الدكتورة هدى المطروشي، عن إقامة أول بطولة رسمية لرياضة الموانع داخل الدولة، تحت مظلة الاتحاد، في ضيافة نادي مليحة الرياضي بالشارقة، وذلك يوم 10 مايو الحالي، بمشاركة مفتوحة لكافة فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، في إطار سعي الاتحاد لنشر هذه الرياضة الحديثة وتعزيز حضورها على المستوى المحلي.

وتحظى البطولة بدعم من وزارة الرياضة، ممثّلة في قطاع المواهب، برئاسة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، حيث يأتي هذا الدعم في إطار الاهتمام بتطوير المواهب الرياضية واكتشاف جيل جديد من الأبطال في رياضة الخماسي الحديث.

وعلى هامش افتتاح البطولة، سيشهد الحدث تدشين مسار الموانع لأول مرة داخل الدولة، في إنجاز يعكس التوجه الاستراتيجي للاتحاد نحو تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة تدريبية متكاملة للرياضيين.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى المطروشي على أن هذه البطولة تُمثل انطلاقة حقيقية لرياضة الموانع في الدولة، مشيدةً بالدعم الكبير الذي يقدمه الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم لقطاع المواهب، ودوره البارز في نشر وتطوير رياضة الخماسي الحديث.

وتقدّمت هدى المطروشي بالشكر إلى محمد سلطان الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، على دعمه المستمر، واحتضان النادي لمركز تدريبي للخماسي الحديث، وتخصيص أرض داخل النادي لإنشاء مسار الموانع، مما يسهم في تطوير اللعبة واحتضان المواهب الرياضية.

كما أشادت هدى المطروشي بالدعم الكبير الذي يتلقاه الاتحاد من اللجنة الأولمبية الوطنية في كافة المجالات، مما يساهم في تطوير نشاط هذه الرياضة الحديثة في ملاعبنا.