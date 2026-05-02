17 ثانية تحفظ لـ «الإمارات للدرّاجات» صدارة طواف روماندي

جنيف (وام)

حافظ السلوفيني تادي بوجاتشار، درّاج فريق «الإمارات - إكس آر جي»، على صدارة الترتيب العام في طواف روماندي 2026 للدرّاجات الهوائية، رغم حلوله في المركز الرابع خلال المرحلة الثالثة التي أقيمت الجمعة.

وشهدت المرحلة سباقاً قوياً انتهى بسباق سرعة لمجموعة محدودة من 34 درّاجاً، حسمه الفرنسي دوريان جودون، من فريق «إينيوس جريناديرز»، فيما جاء النيوزيلندي فين فيشر-بلاك، في المركز الثاني، والفرنسي فالنتين باريه-بانتر ثالثاً.

وتمكّن بوجاتشار، من إنهاء المرحلة في المركز الرابع بعد أداء قوي في الأمتار الأخيرة، ليحافظ على القميص الأصفر متقدماً بفارق 17 ثانية عن الألماني فلوريان ليبويتز، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام، فيما جاء الفرنسي ليني مارتينيز ثالثاً بفارق 26 ثانية.

وفرض فريق الإمارات إيقاعاً متوازناً خلال مجريات السباق، حيث نجح في السيطرة على وتيرة المجموعة الرئيسية، قبل أن تتدخل عدة فرق، من بينها «ريد بول-بورا-هانسجرو» و«ليدل-تريك» و«إينيوس جريناديرز»، لإعادة السباق إلى نقطة الانطلاق في الكيلومترات الأخيرة، ما مهّد لسيناريو الحسم عبر السرعة النهائية.

وأكد بوجاتشار، عقب المرحلة، أن الفريق تعامل بذكاء مع مجريات السباق، موضحاً أن التركيز كان منصبّاً على الحفاظ على الجهد، استعداداً للمرحلتين الحاسمتين المقبلتين، مشيراً إلى أن المنافسة في الأمتار الأخيرة كانت قوية، خاصة مع الانطلاقة المميزة للفائز بالمرحلة.