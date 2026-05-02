هل المال يحصد الألقاب؟.. أكبر 15 عملية إنفاق أوروبية تجيب!

معتز الشامي (أبوظبي)

يقترب موسم كرة القدم في أوروبا من نهايته بلا شك، وبينما يعني ذلك أن العديد من الأندية المتألقة تتجه نحو حصد الألقاب، فإن أندية أخرى كثيرة تتوق لإنهاء هذا الموسم مبكراً لتبدأ من جديد في الصيف، وكما يعلم كل مشجّع لكرة القدم، فإن فترة الانتقالات الصيفية تتيح الفرصة لأكبر أندية أوروبا لإنفاق مبالغ طائلة لحل مشاكلها العديدة، لكن كم مرة تؤدي هذه الإنفاقات الضخمة فعلاً إلى تحسُّن في الأداء وحصد المزيد من الألقاب؟

وتهيمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على قائمة بأكبر 15 عملية إنفاق خلال فترة انتقالات واحدة، 9 من أصل 15 مركزاً تشغلها أندية إنجليزية، حيث يتصدر ليفربول القائمة، بعد إنفاقه 481 مليون يورو موسم 2025 /26، بينما يحتل تشيلسي 6 مراكز في القائمة. لكن كم من هذه الأندية استفادت فعلياً من إنفاقها على الصفقات وإجراء تغييرات جذرية على تشكيلاتها؟

وأنهت 6 فرق فقط من أصل 15 فريقاً، موسمها بفوزها بلقب واحد، فيما حقق باريس سان جيرمان لقبين، بينما لا يزال تشيلسي (الخامس، أنفق 339 مليون يورو موسم 2025/ 26) وأرسنال (التاسع، أنفق 295 مليون يورو 2025/26) ينافسان على الألقاب هذا الموسم.

صحيح أن هذا لا يبدو سيئاً بالنظر إلى الصورة الكلية، ولكن عند التدقيق، فإن الفرق التي فازت لم تحقق أداءً استثنائياً، مقارنة بمستوى نجاحها المعتاد.

وعلى سبيل المثال، يحتل الهلال المركز الثالث في الترتيب، بعد إنفاقه 353 مليون يورو على لاعبين جدد في صيف 2023. ورغم فوز النادي السعودي بلقب الدوري السعودي للمحترفين في ذلك الموسم، إلا أنه خرج من دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي، بعد فوزه بالبطولة عام 2022 وبلوغه النهائي عام 2021.

وينطبق الأمر نفسه على باريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الرابع في القائمة، بعد إنفاقه 349 مليون يورو على لاعبين جدد في صيف 2023، في حين تُوِّج العملاق الفرنسي بلقب الدوري الفرنسي وفاز بكأس فرنسا، لكنه فشل مرة أخرى في تحويل ميزانيته الضخمة من الانتقالات إلى نجاح واضح في أوروبا، حيث خرج من دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي على يد بروسيا دورتموند.

وبالمثل، أنفق ريال مدريد 329 مليون يورو في صيف 2019 وفاز بلقب الدوري الإسباني، لكنه خرج من دوري أبطال أوروبا من الدور الأول وكأس ملك إسبانيا من ربع النهائي.

وعجز تشيلسي عن تحويل نموذج التعاقدات الهجومية إلى نجاح مستدام، مع أن النادي فاز بدوري أبطال أوروبا عام 2021 بعد إنفاق 267 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية السابقة، وفاز بدوري المؤتمر الموسم الماضي بعد إنفاق 261 مليون يورو قبل تلك البطولة الأوروبية، إلا أنه أنفق إجمالاً نحو 1.95 مليار يورو على لاعبين جدد على مدار 6 مواسم، ولم يحصد سوى لقبين.

وربما يُحرز تشيلسي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وربما يحقق أرسنال ثنائية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لكن يبدو أن الإنفاق الضخم في سوق الانتقالات نادراً ما يؤدي إلى نجاح فوري في الدوريات الأوروبية الكبرى.