إصابات البريميرليج هذا الموسم.. توتنهام في الصدارة عن جدارة!

معتز الشامي (أبوظبي)

تُعد الإصابات للأسف جزءاً لا يتجزأ من كرة القدم، لكن مدى معاناة الأندية منها قد يؤثّر بشكل كبير على نتائجها، ومع ازدياد استخدام علم البيانات في كرة القدم، تُطبّق الأندية خططاً دقيقة للحدّ من المخاطر المحتملة على اللاعبين في أثناء التدريب، ويُعد التعافي أمراً بالغ الأهمية في اللعبة الحديثة. لكن في نهاية المطاف، من المستحيل تجنُّب الإصابات تماماً، حيث لم يسبق أن كانت أعباء العمل على لاعبي كرة القدم المحترفين بهذا القدر.

ومع ازدياد عدد المباريات الدولية وتوسيع دوري أبطال أوروبا، بات بإمكان لاعبي أكبر الأندية في العالم خوض أكثر من 60 مباراة في الموسم الواحد. وقد عبّر العديد من النجوم عن استيائهم من هذا العبء المتزايد على اللاعبين، ومن أبرزهم رودري الذي برز بشكل خاص عند فوزه بالكرة الذهبية عام 2024، ولكن الدوري الإنجليزي الممتاز يبقى هو الأكثر تطلُّباً بدنياً في العالم، فما هي الأندية الأكثر تضرراً من الإصابات هذا الموسم؟.

ويتصدر توتنهام القائمة، متقدماً بفارق كبير عن أي نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، نظراً لكارثة الإصابات التي يعاني منها. فإجمالاً، غاب لاعبو توتنهام 363 غياباً عن مباريات هذا الموسم، مع غياب العديد من اللاعبين الأساسيين لفترات طويلة من الموسم - لم يلعب ديان كولوسيفسكي دقيقة واحدة.

وإذا هبط توتنهام إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب)، فستكون الإصابات عاملاً حاسماً، وقد استخدمها توماس فرانك وإيجور تيودور كذريعة للنتائج السيئة.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني بـ278 غياباً للاعبين مجتمعين بسبب الإصابات. ويكمل كريستال بالاس (250 غياباً) وتشيلسي (245 غياباً) وليفربول (239 غياباً) المراكز الخمسة الأولى.

ومن الطبيعي أن تكون الأندية السبعة الأولى قد شاركت في بطولات أوروبية هذا الموسم، حيث يتفوق أرسنال (السادس، 232 غياباً) بفارق ضئيل على منافسه على اللقب مانشستر سيتي (السابع، 225 غياباً).

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر (132 غياباً)، بينما يتميز ليدز يونايتد (77 غياباً) بأفضل سجلِّ إصابات هذا الموسم.