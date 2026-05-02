«الجينيز الإنجليزي» يجدّد التحديات لخيول الإمارات

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض خيول الإمارات المهجنة الأصيلة غداً صراع الألف جينيز الإنجليزي، المخصص للمهرات في سن ثلاث سنوات للفئة الأولى بمضمار نيوماركت لمسافة 1600 متر، أبرزها خيول جودلفين «ماي هاينس»، و«أبشري»، و«طولين» لشادويل.

وأنهت «ماي هاينس» عام 2025 كإحدى أبرز مهرات جيلها في فرنسا، بعد موسم مميّز حققت خلاله 3 انتصارات في سان كلو ودوفيل، من بينها فوز حاسم في بري دو كالفادوس (فئة2) على مضمار نورماندي.

وترتقي ابنة «غيّاث»، بإشراف أندريه فابر، إلى مسافة الميل للمرة الأولى بعد أن حلت ثانية في بري إمبرودانس (فئة3) الشهر الماضي.

وتُعد «أبشري» الأقل خبرة بين المشاركات، حيث حققت ابنة «فرانكل»، من إنتاج جودلفين، فوزاً سهلاً بفارق 4 أطوال في مشاركتها الوحيدة في سباق مبتدئة في كمبتون بارك في نوفمبر.

وقال أندريه فابر: «أنا راضٍ عن حالة «ماي هاينس» منذ بري إمبرودانس، وأعتقد أن مسافة الميل في نيوماركت ستناسبها، وخسارتها في السباق التحضيري لا تثير القلق، إذ جاء ذلك السباق في وقت مبكر جداً من الموسم، وهي الآن تبدأ في إظهار تطور واضح».

وقال شارلي أبلبي: «تطورت «أبشري» بشكل جيد بعد تمرينها على المضمار خلال مهرجان كريفن. نعلم أنها تدخل السباق بعد مشاركة واحدة فقط، وربما تستفيد مستقبلاً من زيادة المسافة، لكنها في حالة جيدة. ولن تخيب الظن».

وهناك «طولين» لشادويل، وهي مهرة ذات سمعةٍ مرموقةٍ وسلالةٍ عريقة، لكنها لم تُحقق نتائج مُرضية في سباق روكفيل عندما كانت في الثانية من عمرها، حيث بدت مُتعثرةً خلف ذا بريتيست ستار، وخسرت كمرشحةٍ للفوز عند عودتها في سباق دبي ديوتي فري، حيث كانت أكثر راحةً على المضمار الأكثر استواءً، يبدو أنها ستتحسن بعد هذا السباق وستخوض سباقاً أطول.

وهناك المتحدية «بريسايز»، التي تشقّ طريقها نحو قمة ترتيب إسطبلات بالي دويل بانتصارات مدوية في سباقي مويجلير وفيليز مايل من الفئة الأولى.