عبر 8 جولات ومن مايو إلى سبتمبر.. «أبوظبي الرياضي» يطلق «دوري البادل»

2 مايو 2026 14:15

أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مجلس أبوظبي الرياضي «دوري أبوظبي للبادل 2026»، إحدى المبادرات الرياضية الهادفة إلى تعزيز انتشار رياضة البادل وترسيخ ثقافة النشاط البدني بين أفراد المجتمع، وتعزيز المشاركة الرياضية، حيث تقام الجولة الأولى من الدوري في 9 مايو 2026 وتستمر المنافسات حتى شهر سبتمبر المقبل.
ويُقام الدوري عبر ثماني جولات موزّعة على عدد من المناطق الحيوية في إمارة أبوظبي، تشمل مناطق أبوظبي والعين والظفرة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من اللاعبين من مختلف الفئات.
تنطلق منافسات «دوري أبوظبي للبادل 2026» في 9 مايو 2026 بإقامة الجولة الأولى في أبوظبي، تليها الجولة الثانية في منطقة الظفرة يومي 16 و17 مايو.
وتستكمل الجولات في مدينة العين يومي 6 و7 يونيو (الجولة الثالثة)، ثم تعود إلى أبوظبي بالجولة الرابعة يومي 20 و21 يونيو. وفي شهر يوليو، تُقام الجولة الخامسة في الظفرة يومي 11 و12 يوليو، والجولة السادسة في العين يومي 25 و26 يوليو.
وتُقام الجولة السابعة في أبوظبي يومي 8 و9 أغسطس، على أن تختتم البطولة بالجولة الثامنة في منطقة الظفرة يومي 5 و6 سبتمبر 2026، حيث يتم تحديد الترتيب النهائي وتتويج الفائزين.
ويُتوقع أن يشهد الدوري مشاركة واسعة من اللاعبين الهواة ومحبّي رياضة البادل، إلى جانب تنظيم فعاليات مصاحبة تستهدف العائلات والجمهور، بما يعزّز من الطابع المجتمعي للبطولة.
ويعتمد نظام الدوري على النقاط التراكمية، حيث يتنافس المشاركون في كل جولة على جمع النقاط وفق أدائهم، ليتم في نهاية الدوري تحديد الترتيب العام وتتويج الفائزين في مختلف الفئات، والتي تشمل فئتي «سي» و«دي»، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة تناسب مختلف مستويات اللاعبين.
كما يهدف الدوري إلى دعم أسلوب الحياة الصحي، وبناء مجتمع رياضي متكامل، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية والتعاون بين المشاركين، بما يسهم في تطوير رياضة البادل على المستوى المحلي.
من جانبه، قال طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «يُمثل إطلاق دوري أبوظبي للبادل 2026 خطوة مهمة، ضمن جهودنا المستمرة في مجلس أبوظبي الرياضي لتعزيز ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة يومياً لكافة أفراد المجتمع، إذ نحرص من خلال هذه المبادرات على توفير منصات تنافسية شاملة تتيح الفرصة للجميع للمشاركة، وتسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها، بما يتماشى مع رؤيتنا في بناء مجتمع صحي ونشط».
وأضاف الهاشمي: «نسعى من خلال تنظيم هذا الدوري إلى دعم انتشار رياضة البادل، وتعزيز حضورها في مختلف مناطق الإمارة، مع التركيز على إشراك مختلف الفئات العمرية والمجتمعية في بيئة رياضية محفزة وآمنة، علماً بأن اللعبة شهدت تطوراً ملحوظاً وممارسة كثيفة من مختلف أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم خلال السنوات الماضية».

 

