السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العالم يودع «الأسطورة المزدوجة»!

2 مايو 2026 14:11

لندن (رويترز)
أعلنت عائلة أليكس زاناردي سائق فورمولا 1 السابق، الذي فقد ساقيه في حادث ​خلال أحد سباقات بطولة للسيارات وفاز لاحقاً بميداليات ذهبية في الألعاب البارالمبية، اليوم السبت وفاته عن عمر ناهز 59 ⁠عاماً.
وظهر زاناردي، المولود في بولونيا بإيطاليا، لأول مرة ​في سباقات فورمولا 1 في عام 1991 ​ثم ‌حقق نجاحاً لاحقاً في سلسلة ⁠سباقات كارت ​بالولايات المتحدة، حيث فاز ببطولتين متتاليتين في 1997 و1998.
اتخذت حياته منعطفاً مأساوياً في سبتمبر 2001 عندما تعرض لحادث تصادم بسبب ‌السرعة العالية خلال سباق كارت في ألمانيا ‌أدى إلى بتر ساقيه.
رفض زاناردي إنهاء مسيرته الرياضية واتجه إلى رياضة الدراجات اليدوية لذوي الاحتياجات الخاصة، ليصبح ​أحد أنجح الرياضيين الإيطاليين في الألعاب البارالمبية.
وفاز الرياضي الإيطالي بأربع ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في دورة الألعاب البارالمبية في لندن 2012 وريو 2016.
وقالت عائلته في بيان "تعلن العائلة ببالغ ‌الحزن وفاة أليساندرو زاناردي التي ​حدثت فجأة مساء أمس الموافق الأول من مايو".
وأضافت "توفي أليكس بسلام محاطاً بحب عائلته وأصدقائه".
وتابعت "تود العائلة الإعراب عن خالص شكرها لجميع ​من يبدون دعمهم في ‌هذا ⁠الوقت وتطلب ‌احترام حزنها وخصوصيتها ‌خلال فترة الحداد هذه".
وفاز زاناردي بعدة ألقاب في بطولة العالم للدراجات اليدوية لذوي ⁠الاحتياجات الخاصة، وأصبح مدافعاً قوياً عن الرياضيين ​ذوي الإعاقة.
وتعرضت حياته لانتكاسة أخرى في عام 2020 عندما أصيب بجروح خطيرة بعد أن صدمته شاحنة أثناء مشاركته في سباق خيري مكون من عدة مراحل للدراجات اليدوية في توسكانا. وأصيب ​بجروح خطيرة في الرأس وقضى سنوات في ​تلقي العلاج. 

أخبار ذات صلة
فيرستابن يطالب بمزيد من التعديلات في قواعد الفورمولا-1
راشد الظاهري يتوّج بالمركز الأول في «الفورمولا الإقليمية الأوروبية»
الألعاب البارالمبية
زاناردي
الفورمولا-1
آخر الأخبار
شرطة الشارقة تطلق حملة توعوية لتعزيز دور الأسرة
علوم الدار
شرطة الشارقة تطلق حملة توعوية لتعزيز دور الأسرة
اليوم 15:44
تصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
تصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
اليوم 15:36
النمسا تعزز شراكتها مع قارة إفريقيا عبر استراتيجية جديدة شاملة
الأخبار العالمية
النمسا تعزز شراكتها مع قارة إفريقيا عبر استراتيجية جديدة شاملة
اليوم 15:30
«الجينيز الإنجليزي» يجدّد التحديات لخيول الإمارات
الرياضة
«الجينيز الإنجليزي» يجدّد التحديات لخيول الإمارات
اليوم 15:30
عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة
علوم الدار
عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©