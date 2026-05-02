العالم يودع «الأسطورة المزدوجة»!

لندن (رويترز)

أعلنت عائلة أليكس زاناردي سائق فورمولا 1 السابق، الذي فقد ساقيه في حادث ​خلال أحد سباقات بطولة للسيارات وفاز لاحقاً بميداليات ذهبية في الألعاب البارالمبية، اليوم السبت وفاته عن عمر ناهز 59 ⁠عاماً.

وظهر زاناردي، المولود في بولونيا بإيطاليا، لأول مرة ​في سباقات فورمولا 1 في عام 1991 ​ثم ‌حقق نجاحاً لاحقاً في سلسلة ⁠سباقات كارت ​بالولايات المتحدة، حيث فاز ببطولتين متتاليتين في 1997 و1998.

اتخذت حياته منعطفاً مأساوياً في سبتمبر 2001 عندما تعرض لحادث تصادم بسبب ‌السرعة العالية خلال سباق كارت في ألمانيا ‌أدى إلى بتر ساقيه.

رفض زاناردي إنهاء مسيرته الرياضية واتجه إلى رياضة الدراجات اليدوية لذوي الاحتياجات الخاصة، ليصبح ​أحد أنجح الرياضيين الإيطاليين في الألعاب البارالمبية.

وفاز الرياضي الإيطالي بأربع ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في دورة الألعاب البارالمبية في لندن 2012 وريو 2016.

وقالت عائلته في بيان "تعلن العائلة ببالغ ‌الحزن وفاة أليساندرو زاناردي التي ​حدثت فجأة مساء أمس الموافق الأول من مايو".

وأضافت "توفي أليكس بسلام محاطاً بحب عائلته وأصدقائه".

وتابعت "تود العائلة الإعراب عن خالص شكرها لجميع ​من يبدون دعمهم في ‌هذا ⁠الوقت وتطلب ‌احترام حزنها وخصوصيتها ‌خلال فترة الحداد هذه".

وفاز زاناردي بعدة ألقاب في بطولة العالم للدراجات اليدوية لذوي ⁠الاحتياجات الخاصة، وأصبح مدافعاً قوياً عن الرياضيين ​ذوي الإعاقة.

وتعرضت حياته لانتكاسة أخرى في عام 2020 عندما أصيب بجروح خطيرة بعد أن صدمته شاحنة أثناء مشاركته في سباق خيري مكون من عدة مراحل للدراجات اليدوية في توسكانا. وأصيب ​بجروح خطيرة في الرأس وقضى سنوات في ​تلقي العلاج.