السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جلطة سراي يزايد على برشلونة في صفقة برناردو سيلفا

جلطة سراي يزايد على برشلونة في صفقة برناردو سيلفا
2 مايو 2026 14:59

برلين(د ب أ)
يعيش برناردو سيلفا حالياً الأسابيع الأخيرة من فترته مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، في غموض يحيط بمستقبله بشكل كامل.
وذكر موقع "فوت ميركاتو" أن لاعب الوسط البرتغالي، الذي تظل رغبته الأولى الانتقال لفريق برشلونة الإسباني، مازال ينتظر أن يتم حسم موقفه مع وكيله خورخي مينديز، وإدارة النادي الإسباني، المتمثلة في ديكو، الذي طلب المزيد من الوقت لإنهاء خطة انتقال اللاعب.
وفي ظل هذا الغموض، حاول نادي جلطة سراي التركي الدخول بقوة لضم اللاعب من خلال عرض طموح.
ووفقاً لعدة وسائل إعلام تركية، تقدم جلطة سراي بعقد للاعب لمدة 3 أعوام مقابل تقريباً 50 مليون يورو، بهدف مواصلة مشروع تطوير الفريق، لكي ينضم البرتغالي للاعبين مثل فيكتور أوسيمين وليروي ساني وإلكاي جوندوجان.
ويمثل هذا العرض التزاماً مالياً كبيراً، رغم أن برناردو سيلفا لا يزال، حتى الآن، يضع الانتقال إلى برشلونة كأولوية أولى.

أخبار ذات صلة
إصابات البريميرليج هذا الموسم.. توتنهام في الصدارة عن جدارة!
«أرسنال الـ 16» في سلسلة مباريات دون هزيمة في تاريخ الأبطال
برناردو سيلفا
جلطة سراي
مانشستر سيتي
برشلونة
آخر الأخبار
شرطة الشارقة تطلق حملة توعوية لتعزيز دور الأسرة
علوم الدار
شرطة الشارقة تطلق حملة توعوية لتعزيز دور الأسرة
اليوم 15:44
تصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
تصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
اليوم 15:36
النمسا تعزز شراكتها مع قارة إفريقيا عبر استراتيجية جديدة شاملة
الأخبار العالمية
النمسا تعزز شراكتها مع قارة إفريقيا عبر استراتيجية جديدة شاملة
اليوم 15:30
«الجينيز الإنجليزي» يجدّد التحديات لخيول الإمارات
الرياضة
«الجينيز الإنجليزي» يجدّد التحديات لخيول الإمارات
اليوم 15:30
عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة
علوم الدار
عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©