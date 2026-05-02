الأكثر فوزاً بألقاب الدوريات الكبرى بالقرن الحالي.. البايرن في الصدارة

2 مايو 2026 18:45

معتز الشامي (أبوظبي)
يملك العملاق التركي جلطة سراي فرصة حسم لقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي هذا الأسبوع، إذا تمكن من الفوز خارج أرضه على سامسون سبور صاحب المركز السابع، ليضيف اللقب السادس والعشرين لـ"الأسود"، حيث يعد الفريق التركي الأكثر هيمنة في هذا القرن.
ولكن مع استعراض سجلات الدوريات الأوروبية العشرة الكبرى خلال القرن الـ 21، للتعرف على متصدر قائمة التتويج بالألقاب، وأين سيكون موقع جالطة سراي؟.
ولاستكشاف هذا الأمر وبحساب جميع ألقاب الدوري التي فازت بها الفرق منذ موسم 1999/2000 في أعلى تصنيفات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحالية، والتي تضم الدوريات الإنجليزي الممتاز، والإسباني، والإيطالي، والألماني، والفرنسي، ومعها الدوريات البرتغالي، والهولندي، والبلجيكي، والتركي، والتشيكي. 
جاء بايرن ميونيخ، عملاق البوندسليجا، في صدارة القائمة بفارق 7 ألقاب عن أقرب فريق آخر بالقائمة، مؤكداً هيمنته المطلقة على الدوري المحلي، بعدما فاز بـ 20 لقباً من أصل 27 لقباً متاحاً هذا القرن.
وإذا ما حسم جلطة سراي لقب هذا الموسم، فسيحتل المركز الثاني مناصفة برصيد 13 لقباً منذ عام 2000، حيث يتساوى الفريق التركي بذلك مع آيندهوفن الهولندي، الذي فاز بالدوري الهولندي 13 مرة، بما في ذلك هذا الموسم. 
ويملك كل من برشلونة وبورتو حالياً 12 لقباً، لكن لديهما أيضاً فرصة حسم لقبهما الثالث عشر، إذا سارت النتائج في صالحهما هذا الأسبوع في الدورين الإسباني والبرتغالي.
ويملك كل من باريس سان جيرمان ويوفنتوس 11 لقباً، ومن المتوقع أن يضيف الأول لقبا آخر هذا الموسم في الدوري الفرنسي. أما أندرلخت البلجيكي العملاق، فقد فاز بـ 10 ألقاب، لكنه لم يفز بلقب الدوري منذ موسم 2016/17. 
ويملك كل من ريال مدريد وأياكس 9 ألقاب في الدوري هذا القرن.
ويعد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من بين الفرق التي تملك 8 ألقاب، مع إمكانية تقدم مانشستر سيتي إذا تمكن من انتزاع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من أرسنال هذا الموسم. كما يمكن لإنتر ميلان أن يصل إلى 8 ألقاب في هذا الأسبوع.

