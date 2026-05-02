«شاهين» يحصد فضية دولية موناكو لسباعيات الرجبي

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق شاهين التابع لاتحاد الإمارات للرجبي المركز الثاني والميدالية الفضية، في بطولة موناكو الدولية لسباعيات الرجبي، التي استضافتها موناكو، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام فريق سيفنتيز بطل فرنسا 14-35، ليختتم الفريق مشاركة مميزة قدم خلالها مستويات قوية ومشرفة.

كان فريق شاهين قد تصدر المجموعة الثانية بالدور التمهيدي محققاً 3 انتصارات متتالية، حيث افتتح مشواره بالفوز على فريق موناكو 14-12، ثم تغلب على سيفينز لاندز 26-17، واختتم مبارياته بالفوز على وامباتز 33-17، ليصعد إلى المباراة النهائية، وفق نظام البطولة الذي يمنح بطاقة التأهل لمتصدر كل مجموعة.

وقاد الفريق في البطولة الجهاز الفني بقيادة خلدون المليح، والمدرب المساعد يوسف شاكر، ونزار مهران مدير الفريق، حيث لعب الجهاز الفني دوراً بارزاً في تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً طوال منافسات البطولة.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أن بطولة موناكو الدولية جاءت على مستوى فني قوي للغاية، وشهدت منافسة شرسة بين جميع الفرق المشاركة، وهو ما منح فريق شاهين فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات أمام مدارس مختلفة في لعبة الرجبي.

وأضاف أن نجاح الفريق في تحقيق الفوز بجميع مباريات الدور الأول وتصدر مجموعته عن جدارة، يعكس حجم العمل الكبير الذي تم خلال الفترة الماضية، ومدى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب الروح القتالية والانضباط داخل الملعب.

وأشار الزعابي إلى أن المباراة النهائية جاءت قوية ومليئة بالندية، مؤكداً أن الوصول إلى النهائي وحصد الميدالية الفضية يعدان إنجازاً مهماً وخطوة إيجابية في مسيرة إعداد الفريق للمشاركات المقبلة.

وأكد أن الفريق سيواصل برنامجه التحضيري من خلال التدريبات المستمرة ومشاركة اللاعبين في المسابقات المحلية، بهدف رفع معدلات الجاهزية والوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل الاستحقاقات الآسيوية القادمة، بما يواكب طموحات الاتحاد في تحقيق نتائج مشرفة على المستوى القاري والدولي.