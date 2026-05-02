حسن العبدولي: القدر عوضني بلقب «أبوظبي الإسلامي»

2 مايو 2026 19:30

معتز الشامي (أبوظبي)
قال حسن العبدولي مدرب نادي الوحدة، أن إنجاز التتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مع «العنابي» بالفوز أمام العين، يحسب للاعبين وللجماهير التي ساندت الفريق خلال الفترة الأخيرة وطوال المباراة.
ويعتبر العبدولي ثاني مدرب وطني يحقق لقب كأس «أديب» بعد مهدي علي الذي قاد شباب الأهلي إلى اللقب في موسم 2020-2021
وأبدى العبدولي سعادته بإنجاز التتويج باللقب، مشيراً إلى أنه لم يقم بالكثير، ولكنه استنهض همم اللاعبين، وروحهم القتالية وذكرهم بأهمية إسعاد الجماهير وإنهاء الموسم بلقب يعوض جماهير الوحدة الكبيرة على ضياع طموحات الموسم بشكل عام.
وشدد على أن الأهداف التي جاء من أجلها لمنصب المدرب المؤقت لم تكتمل بعد، حيث كان قد اتفق مع الإدارة على تحقيق إنجاز اللقب في تلك البطولة، بالإضافة لإنهاء الموسم في الترتيب الثالث للوصول لمقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستكون هدفاً للفريق الموسم المقبل.
وعن مساره مع الوحدة وما إذا كانت هناك رغبة للاستمرار، قال: «الوحدة كبير ويضيف لأي مدرب الكثير، فالتعاقد مع الوحدة إضافة لي، وبالفعل الوحدة كنادٍ كبير أضاف لي كمدرب عبر تلك التجربة، وأنا فخور لثقة الإدارة، ونضم لاعبين مقاتلين كانوا عند حسن الظن، وبفضل دعوات الجماهير، وتعاطف الجميع معي داخل وخارج النادي».
وعن المباراة والدعم الذي وجده من جماهير العين قال: «أحب أن أوجه التحية لجماهير العين، نعم كانوا غاضبين وفي حالة حزن على ضياع البطولة لكن عزائهم الوحيد أنها ذهبت لمدرب وطني، فدائماً نحن نحب الخير لبعضنا البعض كشعب إماراتي وهذه كانت لفتة طيبة للغاية من جماهير العين التي حرصت على تحيتي عقب اللقاء».
وعن كواليس التحضير للنهائي ومدى توقعه الفوز باللقب، قال: «قبل المباراة بأسبوع قال لي الحارس زايد الحمادي، إن هذه البطولة ستكون من نصيبي، وستسجل باسمي، وكانت لديه ثقة كبيرة بتعويضي، فقد خسرت من الوحدة خلال قيادتي لخورفكان في نصف نهائي تلك البطولة، وتسببت تلك الخسارة في إنهاء عقدي، وبعدها بأيام قليلة جئت للوحدة مدرباً مؤقتاً لنهاية الموسم قبل أسبوعين تقريباً، وبالتالي كأن القدر ساقني حتى أحقق إنجازاً يحسب لي كمدرب لكن مع فريق كبير بحجم الوحدة».

