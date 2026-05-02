السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«بو إيكو» يمنح الإمارات لقب الجينيز الإنجليزي

2 مايو 2026 20:47

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الجينيز الإنجليزي» يجدّد التحديات لخيول الإمارات
ثلاثي جودلفين يطاردون المجد في «الألفي جينيز» الإنجليزي


حقق المهر «بو إيكو» لمحمد بن عبيد آل مكتوم، إنجازاً جديداً لخيول الإمارات، بإشراف جورج بوجي، وقيادة بيلي لوجنان (20 عاماً)، حين حصد لقب سباق الـ 2000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي للفئة الأولى للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، والذي أقيم بمضمار نيوماركت العريق بالمملكة المتحدة، لمسافة 1600 متر.
ولم يُهزم ابن «نايت أوف ثاندر» حين كان في الثانية من عمره، وكان يسير دائماً في أفضل حالاته خلال مجريات السباق، مما أدى إلى انقسام الخيول إلى مجموعتين.
ودخل «بو إيكو» المنافسة مع «غستاد»، المرشح الأوفر حظاً للفوز بنسبة 3-1، وبعد الخروج من منطقة الانحدار، أثبت حصان لوجنان أنه الأقوى، محققاً فوزاً ساحقاً بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول بنسبة 9-2، متقدماً بفارق ثمانية أطوال عن «ديستانت ستورم»، لجودلفين.
وعزز «بو إيكو» سجله الخالي من الهزائم إلى أربعة في أول مشاركة له كحصان في الثالثة من عمره، وحسم السباق بانطلاقة قوية بعد خروجه من المنعطف، لم يستطع حتى «غستاد»، الفائز بسباق كوفنتري ستيكس الموسم الماضي، مجاراتها، وسجل البطل 1:35:59 دقيقة.
وقال الفارس لوغنان: «لطالما حلمتُ بأن أصبح فارساً منذ ولادتي، وعندما وجدتُ حصانًا كهذا في سن العشرين، لا أجد كلماتٍ كافية لأشكر الجميع، لا أستطيع وصف شعوري، لم أشعر بمثل هذا الشعور من قبل في حياتي».
أتدرب مع جورج بوجي منذ أن كان عمري ستة عشر عاماً، وقد ساعدني كثيراً على التطور والارتقاء بمستواي، يا له من مدرب!

آخر الأخبار
كوستيوك تطيح أندريفا وتحصد لقب مدريد
الرياضة
كوستيوك تطيح أندريفا وتحصد لقب مدريد
اليوم 22:49
أرسنال يعزز القمة بالفوز على فولهام
الرياضة
أرسنال يعزز القمة بالفوز على فولهام
اليوم 22:45
نقطة تفصل إنتر عن حسم لقب الدوري بعد تعادل نابولي مع كومو
الرياضة
نقطة تفصل إنتر عن حسم لقب الدوري بعد تعادل نابولي مع كومو
اليوم 22:43
سيدات ليون يجردن أرسنال من لقب الأبطال
الرياضة
سيدات ليون يجردن أرسنال من لقب الأبطال
اليوم 22:40
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
الأخبار العالمية
ستارمر يحذر من تأثير إغلاق مضيق هرمز على  الوضع الاقتصادي
اليوم 22:37
