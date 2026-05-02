برنتفورد يخدم توتنهام ويعزز حظوظه الأوروبية

لندن (أ ف ب)

عزز برنتفورد حظوظه في انتزاع بطاقة أوروبية الموسم المقبل، وأسدى خدمة إلى توتنهام بفوزه على وستهام يونايتد 3-0 في الديربي اللندني السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واستفاد برنتفورد من هدف بالنيران الصديقة سجله المدافع كونستانتينوس مافروبانوس (15 بالخطأ في مرمى فريقه)، ثم ضاعف النتيجة عبر ركلة جزاء نفذها البرازيلي إيغور تياجو (54)، مسجلاً هدفه الثاني والعشرين هذا الموسم في الدوري الممتاز، قبل أن يختتم الدنماركي ميكل دامسغارد الثلاثية (82).

ووضع برنتفورد حداً لسلسلة من ست مباريات دون فوز (خمسة تعادلات وخسارة واحدة)، وأعاد إحياء آماله في حجز أول بطاقة أوروبية في تاريخه.

ويحتل نادي غرب لندن المركز السادس مؤقتاً قبل بقية مباريات المرحلة، متقدماً بنقطة واحدة على برايتون السابع (50 نقطة).

وسيكون اللعب في أوروبا الموسم المقبل إنجازاً لافتاً، لا سيما أن برنتفورد الذي صعد إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في موسم 2021 - 2022، خسر الصيف الماضي خدمات مدربه الدنماركي توماس فرانك (انتقل إلى توتنهام واقيل من منصبه)، وقائده الدنماركي كريستيان نورجارد (أرسنال)، وحارس مرماه الهولندي مارك فليكن (باير ليفركوزن الألماني)، وهدّافيه الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا (نيوكاسل) والكاميروني براين مبومو (مانشستر يونايتد).

وبات وستهام مهدداً بالعودة إلى منطقة الهبوط إذا ما فاز جاره ومنافسه في صراع البقاء توتنهام على مضيفه أستون فيلا الأحد.

وتجمد رصيد وستهام عند 36 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين أمام توتنهام الثامن عشر.

واستعاد نيوكاسل توازنه بعد أربع هزائم متتالية، بفوزه على ضيفه برايتون 3-1، موجهاً ضربة لطموحات الأخير الأوروبية.

وتوقف الزخم الكبير الذي حققه برايتون خلال الشهرين الماضيين (أربعة انتصارات وتعادل) في ملعب سانت جيمس بارك، أمام نيوكاسل الذي دخل اللقاء بمعنويات مهزوزة بعد تسع هزائم في آخر 12 مباراة.

وعاد سندرلاند بنقطة واحدة فقط من ميدان مضيفه ولفرهامبتون أول الهابطين 1-1.