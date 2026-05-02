سيدات ليون يجردن أرسنال من لقب الأبطال

لندن (رويترز)

سجلت يوله براند هدفاً قرب النهاية لتقود ليون للفوز 3-1 على أرسنال حامل اللقب ​في مباراة مثيرة بإياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات ليتأهل إلى النهائي بفوزه 4-3 في ⁠مجموع المباراتين.

وسيواجه ليون، الفائز باللقب ثماني مرات، ​برشلونة أو بايرن ميونيخ، اللذين سيتواجهان في إسبانيا ​غداً ‌الأحد بعد تعادلهما 1-1 الأسبوع ⁠الماضي.

وبدأ ​ليون المباراة بقوة وسجل هدفاً مبكراً من كرة ثابتة لكن الحكم ألغاه.

وتقدم الفريق الفرنسي في النتيجة عندما قامت المدافعة لوته ووبن-موي بعرقلة ميلشي ‌دومورناي داخل منطقة الجزاء، وحصل الفريق ‌على ركلة جزاء بعد مشاهدة إعادة الواقعة على شاشة بجانب الملعب.

وسجلت ويندي رينار من علامة الجزاء ​في المحاولة الثانية، بعد أن تقدمت الحارسة دافنه فان دومسيلار من خط المرمى لتصد المحاولة الأولى.

وسجلت كاديدياتو دياني الهدف الثاني مستغلة ركلة ركنية على القائم الخلفي، لتصبح النتيجة ‌2 - صفر قبل تسع دقائق من ​نهاية الشوط الأول، ليتقدم ليون 3-2 في مجموع المباراتين.

وبعد أن أظهر أرسنال لمحات من الحماس والاجتهاد اللذين مكناه من الفوز 2-1 ​على أرضه ‌ذهاباً، ⁠تعادل الفريق ‌الإنجليزي في النتيجة الإجمالية في ‌الدقيقة 76 عن طريق أليسيا روسو، التي انسلت بين مدافعتين لتضع الكرة ⁠في الشباك مستغلة تمريرة عرضية من سميلا هولمبرج.

وبدا ​أن المباراة تتجه إلى وقت إضافي، حتى استلمت براند تمريرة من دومورناي، وسجلت بلمسة ماهرة بقدمها اليسرى في الدقيقة 86 لتقود فريقها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة ​12.

ويقام النهائي في أوسلو يوم 23 ​مايو.