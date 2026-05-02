السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيدات ليون يجردن أرسنال من لقب الأبطال

2 مايو 2026 22:40

لندن (رويترز)

سجلت يوله براند هدفاً قرب النهاية لتقود ليون للفوز 3-1 على أرسنال حامل اللقب ​في مباراة مثيرة بإياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات ليتأهل إلى النهائي بفوزه 4-3 في ⁠مجموع المباراتين.
وسيواجه ليون، الفائز باللقب ثماني مرات، ​برشلونة أو بايرن ميونيخ، اللذين سيتواجهان في إسبانيا ​غداً ‌الأحد بعد تعادلهما 1-1 الأسبوع ⁠الماضي.
وبدأ ​ليون المباراة بقوة وسجل هدفاً مبكراً من كرة ثابتة لكن الحكم ألغاه.
وتقدم الفريق الفرنسي في النتيجة عندما قامت المدافعة لوته ووبن-موي بعرقلة ميلشي ‌دومورناي داخل منطقة الجزاء، وحصل الفريق ‌على ركلة جزاء بعد مشاهدة إعادة الواقعة على شاشة بجانب الملعب.
وسجلت ويندي رينار من علامة الجزاء ​في المحاولة الثانية، بعد أن تقدمت الحارسة دافنه فان دومسيلار من خط المرمى لتصد المحاولة الأولى.
وسجلت كاديدياتو دياني الهدف الثاني مستغلة ركلة ركنية على القائم الخلفي، لتصبح النتيجة ‌2 - صفر قبل تسع دقائق من ​نهاية الشوط الأول، ليتقدم ليون 3-2 في مجموع المباراتين.
وبعد أن أظهر أرسنال لمحات من الحماس والاجتهاد اللذين مكناه من الفوز 2-1 ​على أرضه ‌ذهاباً، ⁠تعادل الفريق ‌الإنجليزي في النتيجة الإجمالية في ‌الدقيقة 76 عن طريق أليسيا روسو، التي انسلت بين مدافعتين لتضع الكرة ⁠في الشباك مستغلة تمريرة عرضية من سميلا هولمبرج.
وبدا ​أن المباراة تتجه إلى وقت إضافي، حتى استلمت براند تمريرة من دومورناي، وسجلت بلمسة ماهرة بقدمها اليسرى في الدقيقة 86 لتقود فريقها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة ​12.
ويقام النهائي في أوسلو يوم 23 ​مايو.

ليون
أرسنال
دوري أبطال أوروبا
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©