نقطة تفصل إنتر عن حسم لقب الدوري بعد تعادل نابولي مع كومو

روما (د ب أ)

حسم التعادل السلبي مواجهة كومو وضيفه نابولي، اليوم السبت، على ملعب جوزيبي سينياجاليا، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتقاسم سيسك فابريجاس ومدربه السابق في تشيلسي أنطونيو كونتي نقاط المباراة في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح إنتر ميلان على بعد نقطة واحدة من ​حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حيث يحتل إنتر صدارة الترتيب بفارق تسع نقاط عن نابولي، الذي تتبقى له ثلاث مباريات، وسيحسم لقب الدوري ⁠حال تعادله مع ضيفه بارما غداً الأحد.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة رغم غياب الأهداف، حيث حرم القائم والعارضة والتدخلات الدفاعية الحاسمة الفريقين من هز الشباك.

بدأ كومو اللقاء بقوة، وكان قريباً من التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق تاسوس دوفيكاس، الذي راوغ الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، لكن المدافع أمير رحماني أنقذ الكرة من على خط المرمى ببراعة.

واستمر ضغط أصحاب الأرض عبر تحركات نيكو باز، الذي أرسل تمريرات متقنة لم يستغلها مارتن باتورينا وأسان دياو، بينما تألق ميلينكوفيتش سافيتش في الذود عن مرماه ومنع كومو من التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، حاول نابولي خطف نقاط المباراة وكاد سكوت مكتوميناي أن يسجل في الدقيقة 79 بعد انفراد بمرمى جان بوتيه، لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وفي الدقائق الأخيرة، حرم القائم ماتيو بوليتانو من هدف محقق لنابولي بعد تسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع نابولي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني مقابل 62 نقطة لكومو في المركز الخامس بفارق نقطتين عن المركز الرابع، أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.