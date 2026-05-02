السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
أرسنال يعزز القمة بالفوز على فولهام

2 مايو 2026 22:45

لندن (رويترز)

وسع أرسنال الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ​لكرة القدم إلى ست نقاط، بعد فوزه السهل 3 - صفر على ضيفه فولهام اليوم السبت، بفضل ⁠ثنائية فيكتور يوكريش وهدف من بوكايو ​ساكا في الشوط الأول.
وبدأ أرسنال ​المباراة ‌بقوة وهدف واضح، وتقدم ⁠بهدف ​مستحق في الدقيقة التاسعة، عندما أسقط ساكا راؤول خيمنيز على الأرض، ومرر الكرة على طبق من ذهب ‌إلى يوكريش الذي وضعها بسهولة في ‌المرمى.
ورد يوكريش الهدية قبل نهاية الشوط الأول بوقت قصير، بعد أن ​مرر الكرة إلى ساكا، الذي سددها في الزاوية الضيقة بجوار قدم بيرند لينو حارس مرمى أرسنال السابق ليضاعف النتيجة، قبل أن ‌يسجل السويدي الهدف الثالث بضربة ​رأس بعد تمريرة عرضية من لياندرو تروسار في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
ولعب أرسنال بهدوء ​في الشوط ‌الثاني ⁠بعد ‌أن حسم الفوز ‌الذي رفع رصيده إلى 76 نقطة من 35 مباراة، ⁠متقدماً بست نقاط على سيتي ​الذي يمتلك 70 نقطة من 33 مباراة.
ويحتل فولهام المركز العاشر برصيد 48 نقطة من 35 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن منافسه في غرب لندن ​برنتفورد الذي يحتل المركز السادس.

