«الانضباط والأخلاق» تعاقب الأهلي والنصر بالحزمة المغلظة

الرياض (د ب أ)

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، حزمة من العقوبات المالية والإدارية بحق ناديي النصر والأهلي، بلغت قيمتها الإجمالية 395 ألف ريال، وذلك على خلفية أحداث مباراة الفريقين التي أقيمت الأربعاء الماضي في دوري روشن السعودي. وشملت القرارات إيقاف المدافع التركي مريح دميرال لمباراة واحدة وتغريمه بمبالغ متفاوتة نتيجة عدة مخالفات انضباطية.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال على نادي النصر، بسبب قيام جماهيره برمي 57 علبة مياه وأدوات أخرى نحو أرضية ملعب الأول بارك، فيما بلغت غرامة النادي الأهلي 130 ألف ريال للسبب ذاته (رمي 22 علبة مياه)، مع اعتبار المخالفة عوداً للمرة الأولى.

ونال اللاعب مريح دميرال عقوبات مغلظة شملت غرامة 100 ألف ريال، وتحذيراً رسمياً بسبب تصريحاته ضد مسؤولي المباراة، بالإضافة إلى إيقافه مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف ريال، فضلاً عن غرامة إضافية بقيمة 15 ألف ريال لإلحاقه أضراراً بمرافق الملعب.

وأوضحت اللجنة أن القرارات المتعلقة بغرامة نادي النصر وإيقاف مريح دميرال وغرامة إضرار المرافق غير قابلة للاستئناف، في حين يحق للنادي الأهلي وللاعبه الاستئناف على قرارات العود والإساءة الإعلامية، وفقاً للائحة الانضباط والأخلاق.

ويأتي هذا التحرك الصارم من الاتحاد السعودي، لضمان الالتزام بالروح الرياضية والحفاظ على سلامة المنشآت، والحد من التجاوزات الجماهيرية والإعلامية في الملاعب السعودية.