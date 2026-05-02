الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
خيبة الأمل تحاصر إنريكي قبل مواجهة بايرن المصيرية

2 مايو 2026 23:16

باريس (د ب أ)
عبر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن خيبة أمله في ضياع فرصة لحسم لقب الدوري الفرنسي بعد التعادل 2 / 2 مع لوريان، اليوم السبت.
صرح إنريكي عبر قناة بي إن سبورتس عقب لقاء الجولة 32 من الدوري «هذه هي كرة القدم، ولكن أنا معجب بفريق لوريان، وأسلوب لعبه، إنهم فريق شجاع، وقدموا أداءً مميزاً أمامنا في مباراتي الموسم الجاري».
أضاف المدرب الإسباني «كنا نستحق الفوز بهذه المباراة، لقد أشركنا العديد من البدلاء، لكنهم أظهروا رغبة قوية، ولكن إهدار الفرص أضاع علينا فوزاً مستحقاً».
وشدد «لست سعيداً أو راضياً، لأننا لم نفز بالمباراة، لا يوجد مدرب يريد أن يكون من الطراز الرفيع يرضى بالتعادل، لكن نتقبل النتيجة أمام منافس مميز».
وتابع «ولا يمكن بالطبع إغفال صعوبة هذه المباريات في مثل هذه الظروف، لكننا كنا بحاجة شديدة للنقاط الثلاث».
وأكد المدير الفني لسان جيرمان «الصراع على لقب الدوري يبقى مفتوحاً، والمهمة صعبة».
وبشأن تفكيره بعد هذه المباراة في الراحة أم الاستعداد لمواجهة بايرن في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، أجاب لويس إنريكي «المدربون لا يعرفون الراحة بل نفكر دائماً في المباريات والتحديات القادمة».
وختم تصريحاته «لا مجال للراحة، وأشعر بالتعب بعد المباراة مثل أي مدرب، وغداً سيكون الوقت المناسب لطي صفحة هذه المباراة».
ويستعد باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا لاختبار صعب خارج أرضه عندما يواجه بايرن ميونيخ، الأربعاء المقبل، في إياب قبل نهائي دوري الأبطال، علماً بأن الفريق الفرنسي فاز 5 / 4 ذهاباً بعد مواجهة مثيرة في ملعب حديقة الأمراء.
ويعتلي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة، وتتبقى له ثلاث مباريات، يطارده لانس 63 نقطة، وتتبقى له أربع مباريات أولها أمام نيس في وقت لاحق اليوم السبت.

