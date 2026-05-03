الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فرقة ميسي» تسقط أمام أورلاندو سيتي.. متي يفوز إنتر ميامي على ملعبه؟

«فرقة ميسي» تسقط أمام أورلاندو سيتي.. متي يفوز إنتر ميامي على ملعبه؟
3 مايو 2026 10:38

 

ميامي (أ ب)
سجّل أورلاندو سيتي ريمونتادا مثيرة في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بثلاثة أهداف أمام إنتر ميامي إلى فوز مذهل بنتيجة 4/3 فجر اليوم الأحد، ليصبح ثالث فريق فقط في تاريخ المسابقة يحقق هذا الإنجاز.
ورغم تقدُّم إنتر ميامي بثلاثية نظيفة سجّلها إيان فراي وتيلاسكو سيجوفيا وليونيل ميسي، الذي خاض مباراته رقم 100 مع النادي وصنع هدفين، نجح أورلاندو سيتي في العودة بفضل ثلاثة أهداف «هاتريك» لمارتن أوخيدا، الذي سجّل هدفه الأول في الدقيقة 39، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 68، قبل أن يدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 78، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجّل تايريس سبايسر هدف الفوز الصاعق.
وعقب المباراة سادت حالة من الغضب في غرفة ملابس إنتر ميامي، حيث نقل إيان فراي كلمات ليونيل ميسي لزملائه، واصفاً النتيجة بأنها «غير مقبولة»، وأضاف فراي: «نحن جميعاً نتفق معه، فما حدث غير مقبول».
وبهذه الخسارة واصل إنتر ميامي نتائجه السلبية على ملعبه الجديد، حيث فشل في تحقيق أي فوز فيه حتى الآن بثلاثة تعادلات وهزيمة، كما توقفت سلسلة اللاهزيمة التي سبقت هذه المواجهة وامتدت لـ 11 مباراة في مختلف المسابقات.
وبهذا الانتصار كسر أورلاندو سيتي سلسلة من النتائج السلبية، حيث كان قد فاز في مباراتين فقط من آخر 15 مباراة خاضها في الدوري.
ويتبقى لإنتر ميامي أربع مواجهات، قبل توقف المسابقة لمدة 7 أسابيع بسبب نهائيات كأس العالم 2026، حيث سيواجه كلاً من تورونتو وسينسيناتي وبورتلاند وفيلادلفيا، سعياً لاستعادة التوازن وتصحيح المسار.

 

أخبار ذات صلة
دراسة رسمية تثير الجدل.. ميسي ورونالدو يتصدران النجوم «الأكثر كسلاً»
ميسي يُخفق في قيادة إنتر ميامي للانتصار الأول على ملعبه بالدوري الأميركي
ميسي
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
الدوري الأميركي لكرة القدم
آخر الأخبار
السباحة الأميركية والش تُحطم الرقم القياسي لـ100 م فراشة
الرياضة
السباحة الأميركية والش تُحطم الرقم القياسي لـ100 م فراشة
اليوم 11:30
استشاري الشارقة يجيز توصياته لدائرة شؤون الضواحي
علوم الدار
استشاري الشارقة يجيز توصياته لدائرة شؤون الضواحي
اليوم 11:17
2026: انطلاقة قوية نحو مستقبل الحوسبة الكمية
الذكاء الاصطناعي
2026: انطلاقة قوية نحو مستقبل الحوسبة الكمية
اليوم 11:12
«العواصف» تقدم موعد انطلاق سباق ميامي للفورمولا-1
الرياضة
«العواصف» تقدم موعد انطلاق سباق ميامي للفورمولا-1
اليوم 11:00
«فرقة ميسي» تسقط أمام أورلاندو سيتي.. متي يفوز إنتر ميامي على ملعبه؟
الرياضة
«فرقة ميسي» تسقط أمام أورلاندو سيتي.. متي يفوز إنتر ميامي على ملعبه؟
اليوم 10:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©