«فرقة ميسي» تسقط أمام أورلاندو سيتي.. متي يفوز إنتر ميامي على ملعبه؟

ميامي (أ ب)

سجّل أورلاندو سيتي ريمونتادا مثيرة في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بثلاثة أهداف أمام إنتر ميامي إلى فوز مذهل بنتيجة 4/3 فجر اليوم الأحد، ليصبح ثالث فريق فقط في تاريخ المسابقة يحقق هذا الإنجاز.

ورغم تقدُّم إنتر ميامي بثلاثية نظيفة سجّلها إيان فراي وتيلاسكو سيجوفيا وليونيل ميسي، الذي خاض مباراته رقم 100 مع النادي وصنع هدفين، نجح أورلاندو سيتي في العودة بفضل ثلاثة أهداف «هاتريك» لمارتن أوخيدا، الذي سجّل هدفه الأول في الدقيقة 39، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 68، قبل أن يدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 78، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجّل تايريس سبايسر هدف الفوز الصاعق.

وعقب المباراة سادت حالة من الغضب في غرفة ملابس إنتر ميامي، حيث نقل إيان فراي كلمات ليونيل ميسي لزملائه، واصفاً النتيجة بأنها «غير مقبولة»، وأضاف فراي: «نحن جميعاً نتفق معه، فما حدث غير مقبول».

وبهذه الخسارة واصل إنتر ميامي نتائجه السلبية على ملعبه الجديد، حيث فشل في تحقيق أي فوز فيه حتى الآن بثلاثة تعادلات وهزيمة، كما توقفت سلسلة اللاهزيمة التي سبقت هذه المواجهة وامتدت لـ 11 مباراة في مختلف المسابقات.

وبهذا الانتصار كسر أورلاندو سيتي سلسلة من النتائج السلبية، حيث كان قد فاز في مباراتين فقط من آخر 15 مباراة خاضها في الدوري.

ويتبقى لإنتر ميامي أربع مواجهات، قبل توقف المسابقة لمدة 7 أسابيع بسبب نهائيات كأس العالم 2026، حيث سيواجه كلاً من تورونتو وسينسيناتي وبورتلاند وفيلادلفيا، سعياً لاستعادة التوازن وتصحيح المسار.



