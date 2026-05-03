في غياب نيمار.. تعادل بالميراس وسانتوس في الدوري البرازيلي

ساو باولو (د ب أ)

تعادل بالميراس مع ضيفه سانتوس 1/1، فجر اليوم الأحد، في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما على ملعب «أليانز باركي»، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وشهدت المباراة عودة المهاجم باولينيو إلى الملاعب بعد غياب استمر 10 أشهر، حيث شارك كبديل في الدقيقة 25 من الشوط الثاني، وسط ترحيب من الجماهير.

بدأ سانتوس المباراة بقوة، رغم غياب نجمه نيمار، ونجح في فرض سيطرته على الشوط الأول، مستغلاً الأخطاء الدفاعية لأصحاب الأرض، ليفتتح الأرجنتيني بنيامين روهيسر التسجيل بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، استقرت في شباك الحارس كارلوس ميجيل.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني لبالميراس تغييرات تكتيكية أثمرت عن هدف التعادل في الدقيقة 70، بواسطة فلاكو لوبيز، الذي استغل عرضية متقنة من أندرياس بيريرا، ليسكنها الشباك ببراعة.

وشهدت اللحظات الأخيرة من اللقاء قمة الإثارة، بعدما ألغى حكم المباراة هدفاً قاتلاً لبالميراس، سجّله آلان، عقب العودة لتقنية الفيديو «الفار»، التي أظهرت وجود لمسة يد على اللاعب جون آرياس أثناء تسديد الكرة.

وبهذه النتيجة رفع بالميراس رصيده إلى 33 نقطة، ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد سانتوس إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي باقي المباريات فاز فيتوريا على كوريتيبا 4/1، وأتلتيكو مينيرو على كروزيرو 3/ 1، وتعادل أتليتيكو باراناينسي سلبيا مع جريميو.