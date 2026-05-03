الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

في غياب نيمار.. تعادل بالميراس وسانتوس في الدوري البرازيلي

في غياب نيمار.. تعادل بالميراس وسانتوس في الدوري البرازيلي
3 مايو 2026 12:00

 

ساو باولو (د ب أ)
تعادل بالميراس مع ضيفه سانتوس 1/1، فجر اليوم الأحد، في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما على ملعب «أليانز باركي»، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وشهدت المباراة عودة المهاجم باولينيو إلى الملاعب بعد غياب استمر 10 أشهر، حيث شارك كبديل في الدقيقة 25 من الشوط الثاني، وسط ترحيب من الجماهير.
بدأ سانتوس المباراة بقوة، رغم غياب نجمه نيمار، ونجح في فرض سيطرته على الشوط الأول، مستغلاً الأخطاء الدفاعية لأصحاب الأرض، ليفتتح الأرجنتيني بنيامين روهيسر التسجيل بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، استقرت في شباك الحارس كارلوس ميجيل.
ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني لبالميراس تغييرات تكتيكية أثمرت عن هدف التعادل في الدقيقة 70، بواسطة فلاكو لوبيز، الذي استغل عرضية متقنة من أندرياس بيريرا، ليسكنها الشباك ببراعة.
وشهدت اللحظات الأخيرة من اللقاء قمة الإثارة، بعدما ألغى حكم المباراة هدفاً قاتلاً لبالميراس، سجّله آلان، عقب العودة لتقنية الفيديو «الفار»، التي أظهرت وجود لمسة يد على اللاعب جون آرياس أثناء تسديد الكرة.
وبهذه النتيجة رفع بالميراس رصيده إلى 33 نقطة، ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد سانتوس إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفي باقي المباريات فاز فيتوريا على كوريتيبا 4/1، وأتلتيكو مينيرو على كروزيرو 3/ 1، وتعادل أتليتيكو باراناينسي سلبيا مع جريميو.

أخبار ذات صلة
ساو باولو يعبر ميراسول بصعوبة وينضم لكبار الدوري البرازيلي
براءة نيمار في قضية انتقاله إلى برشلونة
نيمار دا سيلفا
نيمار
بالميراس
سانتوس
الدوري البرازيلي
الكرة البرازيلية
آخر الأخبار
شرطة دبي تُتوج الفائزين بسباق «فخورين بالإمارات»
الرياضة
شرطة دبي تُتوج الفائزين بسباق «فخورين بالإمارات»
اليوم 15:14
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور
اليوم 15:07
"أدنوك" تستهدف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم لتسريع نمو أعمالها
اقتصاد
"أدنوك" تستهدف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم لتسريع نمو أعمالها
اليوم 15:03
البحث والإنقاذ بشرطة دبي ينفذ 1844 مهمة خلال الربع الأول
علوم الدار
البحث والإنقاذ بشرطة دبي ينفذ 1844 مهمة خلال الربع الأول
اليوم 14:52
مبنى جمارك دبي
علوم الدار
"جمارك دبي" تنال اعتمادات دولية من المعهد العالمي للابتكار بالولايات المتحدة
اليوم 14:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©